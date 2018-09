Zulte - 14 oktober moet iedereen gaan stemmen en in het Oost-Vlaamse Zulte kan dat bijvoorbeeld op CD&V-lid Tony De Bel. Zijn slogan? “De Bel doet het wel”, verwijzend naar Samson & Gert, waar hun deurbel al jaren niet meer werkt.

“Het begon allemaal op vakantie met een paar vrienden”, aldus De Bel. “We zochten samen naar ludieke slogans en plots kwamen we op deze uit. Ik vond dat het wel klonk, en sommige mensen vragen me zelfs of ik er een reclamebureau voor heb ingeschakeld.”