Postmedewerkers leggen spontaan werk neer in Menen en Kortrijk door personeelstekort: “Situatie is echt erg”

Menen / Kortrijk - In Menen hebben medewerkers van Bpost woensdagochtend spontaan het werk neergelegd, nadat bleek dat er voor de zoveelste keer een collega te weinig beschikbaar was. De staking sloeg vervolgens over naar Kortrijk. In Menen is er daardoor geen postbedeling vandaag. In Kortrijk is de schade beperkter.

De postbodes in Menen kwamen er woensdag aan de start van hun dienst om 03.45 uur achter dat er een collega te weinig was. “Normaal zijn er zeven krantenuitreikers, nu waren het er zes”, zegt Bruno Derveaux van ACOD Post. Volgens de vakbondsman sleept het personeelstekort al maanden aan. “Dit was de druppel.”

De staking sloeg enkele uren later over naar Kortrijk, waar er ook al wekenlang problemen zijn met de personeelsbezetting. “Gemiddeld zijn tien van de 107 diensten niet bezet. Dat is al zo van augustus”, aldus Derveaux nog.

Opstapeling

“De situatie is nu echt erg”, stelt Derveaux. Door een gebrek aan personeel stapelt de onbezorgde post zich op. “Het gaat om duizenden stukken in Menen. De stembrieven liggen hier ook nog.”

Het personeelstekort is het gevolg van een veranderd beleid van Bpost, volgens de vakbondsman. Postbodes moeten nu met de auto. “Daardoor heeft Bpost de personeelsvijver zelf verkleind en kan er niemand zonder rijbewijs worden aangeworven.”

Geen post

In Menen wordt woensdag geen post bezorgd. Doordat het werk later werd neergelegd in Kortrijk zijn daar de kranten wel bezorgd. Bovendien wordt ongeveer 50 procent van de pakjes afgeleverd, omdat er zelfstandige bezorgers zijn ingeschakeld.

Derveaux verwacht dat de stakers deze week nog aan het werk gaan. “Maar de onderhandelingen zijn nog bezig. In Menen moeten er binnen de maand nog vijf extra krachten bij komen.”