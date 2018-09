Burgemeester Vilvoorde legt pijnpunten Kanaalplan bloot: “Geradicaliseerde die opgevolgd wordt, verhuist gewoon”

Vilvoorde / Brussel - Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) heeft stevige kritiek geuit op het zogeheten Kanaalplan, dat radicalisering en illegaliteit in negen Brusselse gemeenten moet aanpakken. Volgens de burgervader is de onderlinge samenwerking ver te zoeken: “Als je op één plaats een probleem aanpakt, komt het naar boven op een andere plaats.”

Toen bleek dat meerdere daders van de aanslagen in Parijs (november 2015) uit Molenbeek kwamen, lanceerde minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) het Kanaalplan: er werd extra geld uitgetrokken om radicalisering en criminaliteit in negen gemeenten rond de Brusselse kanaalzone te bestrijden. Als gevolg werden vorig jaar duizenden woonstcontroles uitgevoerd in onder meer Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht. Ruim 8.000 personen bleken niet te wonen op hun domicilieadres, waarna hun identiteitskaart ongeldig werd verklaard.

Twee jaar na de start evalueert Bonte het plan. “Er zijn goede resultaten geboekt. Wat extreme radicalisering betreft, kunnen we mooie resultaten voorleggen. Het beeld ontstaat dat de brand geblust is. Maar er komt ook een reeks pijnpunten naar boven.” Dat meldt VRT NWS.

Waterbedeffect

Zo stelt de Vilvoordse burgervader vast dat er weinig samenwerking tussen de gemeenten is, waardoor de problemen verhuizen. “We merken een gigantisch waterbedeffect. Als je op één plaats een probleem aanpakt, dreigt dat naar boven te komen op een andere plaats.” Dat gebeurt bijvoorbeeld met geradicaliseerden. “Wie opgevolgd wordt, verhuist gewoon.”

Hetzelfde geldt voor de illegale economie. “Daar loopt zo goed als alles verkeerd bij lokale bedrijven in de Kanaalzone”, aldus de burgemeester. “Als we daar iets verzegelen, een bedrijf sluiten, wordt het in Kuregem of Molembeek verdergezet.”

Soms komen de problemen daardoor in Vilvoorde terecht. “We hebben geradicaliseerden uit Mechelen en Brussel onaangekondigd naar Vilvoorde zien komen. Plots doken die hier op.”

Samenwerking

Er moet dus meer samenwerking komen, stelt Bonte. “Er is een manifest gebrek aan samenwerking over de verschillende gemeentes heen. Het is soms moeilijk om alle burgemeesters rond de tafel te krijgen. Maar het is aanstootgevend dat de verschillende politiezones nog met verschillende informatiesystemen werken. Zo kan men de illegale economie niet aanpakken, en ook niet opvolgen.”

Verder zijn er extra manschappen nodig. “De federale politie in onze regio zit momenteel op de helft van haar capaciteit. Als we daar niets aan veranderen, zullen we er nooit komen.”