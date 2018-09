Mexicaans leger bezet politiehoofdkwartier van Acapulco

Het Mexicaans leger heeft dinsdag in het zuiden van het land de controle overgenomen van het hoofdkwartier van de politie van Acapulco. Drie verantwoordelijken werden gearresteerd, twee onder hen worden verdacht van samenzwering met de georganiseerde misdaad. Dat deelden de autoriteiten mee.

Mariniers, versterkt door agenten van de federale en regionale politie, bezetten met groots machtsvertoon het hoofdkwartier van de gemeentelijke politie om de aanwezige agenten te ontwapenen en hun wapens en telecommunicatiemogelijkheden te inventariseren. Dat zei Roberto Alvares, woordvoerder voor de staatsveiligheid van Guerrero, waar Acapulco is gevestigd.

Deze operatie leidde tot de arrestatie van twee politiecommandanten van deze beroemde badplaats die verdacht worden van betrokkenheid bij moorden, en het hoofd van de wegpolitie voor het dragen van niet-officiële wapens. Er loopt ook een onderzoek naar de chef van de openbare veiligheid, Max Lorenzo Sedano, en alle agenten onder zijn bevel, voegde de woordvoerder eraan toe.

De infiltratie van de georganiseerde misdaad in de politie is niet ongewoon in Mexico, vooral in gebieden met hoge criminaliteit zoals de staten Guerrero en Mexico, waar een soortgelijke operatie al eerder om dezelfde redenen plaatsvond. Guerrero is het zenuwcentrum van veel drugsorganisaties en een van de meest gewelddadige staten in Mexico, met 2.318 moorden in 2017, het hoogste aantal van het land. Van januari tot augustus 2018 werden er al 1.507 moorden gepleegd.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE