Mama vindt haar dochter terug, zes jaar nadat ze te horen kreeg dat het meisje omgekomen was in een brand

Een stomverbaasde moeder heeft na zes jaar haar doodgewaande dochtertje in haar armen mogen nemen. Luz Cuevas uit de Amerikaanse stad Philadelphia wist niet wat ze zag, toen ze het kleine meisje herkende aan de kuiltjes in haar wangen. De schok was groot, want Delimar Vera was volgens de autoriteiten immers omgekomen in een zware woningbrand in 1997. Haar verhaal leest als het script van een waanzinnige film.

Delimar Vera was amper tien dagen oud, toen er op de avond van 15 december 1997 een zware brand ontstond in haar woning. Luz Cuevas rende meteen naar de kamer van haar baby, maar ze kon het meisje nergens vinden. Haar wiegje was leeg en het raam stond open. Minutenlang zocht ze verbaasd in de kamer, terwijl haar gezicht talloze brandwonden kreeg. Uiteindelijk viel ze buiten bewustzijn, gesmoord door de rook.

Verdwaasd werd de jonge mama wakker, roepend dat haar baby gestolen was. Maar daar geloofde de politie niets van. Ze schreven Cuevas haar gedrag aan posttraumatische stress en de brandweermannen verklaarden dat de stoffelijke resten van het kindje wellicht op waren gegaan in de vlammen.

Onverwacht ongeloof

Zes jaar lang moest Luz Cuevas rouwen om het verlies van haar kind. Het vermoeden dat er iets mis was, had ze na al die jaren onder de mat moeten vegen. Totdat ze op een feestje in 2004 een donkerharig meisje tegenkwam: Aaliyah. Van zodra Cuevas haar zag, wist ze het: dit was haar dochter. Het kind was dan wel ouder, de kuiltjes in haar wagen waren onmiskenbaar.

Met een trucje dat ze geleerd had door het kijken naar televisieseries, wist Cuevas het DNA van het meisje te bemachtigen. Ze riep het meisje bij zich en zei dat ze kauwgom in haar kapsel had, waarna ze snel enkele haren uittrok. Die stuurde Cuevas meteen op naar een laboratorium. De resultaten waren een schok, maar ook een opluchting. Haar dochter was inderdaad niet gestorven in de verwoestende brand, integendeel. Ze was gelukkig en gezond.

Kidnapping

Meteen stapte Cuevas naar de politie, die razendsnel een onderzoek opende. Op zaterdag 28 februari kreeg de vrouw uit Philadelphia het verlossende antwoord: ze mocht haar dochter opnieuw mee naar huis nemen. De ontvoerster was ondertussen gevlucht, zo vertelde het meisje. Buren vertelden de politie dat de ontvoerster al die jaren haar ,”dochter’’ uitstekend had verzorgd in hun huis in New Jersey, veel beter dan haar andere drie eigen kinderen.

Carolyn Correa zit nu achter de tralies. Jarenlang deed ze zich voor als de moeder van het meisje en het kind besefte zelf nooit dat dit niet haar mama was. Nu is het meisje echter thuis bij haar biologische ouders. Foto: Philadelphia Police

De agenten kwamen tot de schokkende ontdekking dat het meisje niet ontvoerd was door een onbekende, maar door een vriendin van een nicht van de echtgenoot van Luz Cuevas. Kort voor de brand was Carolyn Correa immers komen aanbellen om te zeggen dat ze haar handtas boven had laten liggen bij een eerder bezoek. Vanaf dat moment had ze haar zinnen gezet op het meisje en ze had er alles voor overgehad om haar met zich mee te nemen. Ze nam het meisje uit haar bedje en stak nadien het huis in brand om haar sporen te wissen.

Straf

Ondertussen zit Correa achter de tralies. Zij heeft het kind immers van bij haar moeder weggerukt. De vrouw moest zichzelf verantwoorden voor kidnapping, brandstichting en het bewust in gevaar brengen van een kind. Dat leverde haar een celstraf van 30 jaar op, met een minimum duur van 9 jaar. Dat schrijft de krant The Mirror.