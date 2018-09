Volop doorgroeimogelijkheden voor laboranten

Het verhaal van Lien Verhaeghe (31) bewijst dat er een mooie toekomst weggelegd is voor bachelor laboranten. Tien jaar geleden startte ze als medewerker in het labo afdeling productie bij Greenyard uit Westrozebeke. Na enkele interne promoties belandde Lien terug op deze afdeling, waar ze nu kwaliteitsverantwoordelijke is en leiding geeft over haar team.

Greenyard is wereldwijd marktleider op het gebied van verse, diepgevroren en verwerkte groenten en fruit, bloemen en planten. In Westrozebeke worden voornamelijk groenten verwerkt, zoals meer spinazie, erwten, wortelen, prei en aubergines.

“Na mijn opleiding agro/biotechnologie zocht ik eigenlijk een job met de focus op de dierensector. Omdat het niet zo evident was om daarin een baan te vinden, verlegde ik mijn doelen en koos ik in 2008 voor een job bij Pinguin, later overgenomen door Greenyard”, vertelt Lien Verhaeghe.

Als laborant productie kreeg Lien een uitgebreid takenpakket, met als hoofdtaak visuele en organoleptische kwaliteitscontrole volgens specificatie met de daaropvolgende communicatie naar de werkvloer. “Andere taken waren onder meer droge stof bepalingen, nitraat- en nitrietbepalingen, pH metingen, temperatuurcontroles, staalnames voor diverse doelen, interne audits, enzovoort”, vertelt ze. “In feite kwam het er op neer om een zo constant mogelijk kwaliteitsproduct af te leveren.”

Nieuwe kansen

Na drie en een half jaar kreeg Lien een nieuwe kans bij Greenyard en groeide ze door tot assistent productiemanager in de vestiging van Langemark waar diepvriesmaaltijden worden geproduceerd. “Ik werd gevraagd voor deze functie en ging er graag op in omdat ik het als een nieuwe uitdaging zag. Ik was er niet langer actief in een labo, maar focuste onder andere op het behalen van kpi’s (key performance indicators of prestatieindicatoren, nvdr) en efficiëntieverbetering in de productie.”

Leidinggevende

Nog twee jaar later maakte Lien weer een ommezwaai in haar carrière en werd ze productiemanager bij de afdeling Sauzen & Soepen, gemaakt uit diepvriesgroenten. “In juli 2017 kwam de functie van kwaliteitsverantwoordelijke vrij op de afdeling productie waar ik ooit was gestart. Ik ben dus terug actief in het labo in een kwaliteitsfunctie maar dan als leidinggevende.”

Haar ervaringen op verschillende afdelingen gaven Lien een stevige basis. “Ik kreeg een goede achtergrond op diverse vlakken, waaronder ook aan- en verkoop. Dat is van onschatbare waarde in mijn huidige functie.”

Eerst intern zoeken

Lien geeft aan gecharmeerd te zijn door de aanpak en strategie van rekrutering bij Greenyard. “Bij een openstaande vacature wordt er in eerste instantie in eigen huis gezocht op alle afdelingen. Het gaat er niet zozeer om medewerkers weg te ‘plukken’ uit een afdeling, maar wel om mensen kansen te geven”, stelt ze.

“Momenteel zoeken we een laborant op de afdeling verpakking en een laborant voor de nachtploeg. Mochten we intern niemand vinden, dan spreken we externe partners aan.”

