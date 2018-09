10-jarig meisje belt brandweer nadat partijtje verstoppertje fout loopt: “Mijn kat zit opgesloten in de wasmachine”

Het meisje was verstoppertje aan het spelen met haar kat, maar sloot het dier per ongeluk op in de wasmachine. (Illustratie). Foto: Shutterstock.

Brussel - De brandweer van Jette is dinsdag omstreeks 17.00 uur uitgerukt na een oproep van een 10-jarig meisje. Ze was naar eigen zeggen verstoppertje aan het spelen met haar kat en tijdens het spelen sloot ze het beestje per ongeluk op in de wasmachine.

Het meisje had eerst zelf enkele verwoede pogingen gedaan om het beestje zelf te bevrijden, maar tevergeefs. Eerst wou ze haar ouders bellen, maar omdat ze geen beltegoed meer had op haar gsm zag ze geen andere uitweg dan het noodnummer te bellen. Volgens de brandweercommandant was

Eens ter plaats hebben brandweermannen de deur van de wasmachine gedemonteerd om het dier te bevrijden. “De deur van de wasmachine was danig toegetakeld omdat het kind het zelf had proberen openbreken”, aldus de woordvoerder van de Brusselse brandweer aan La Dernière Heure.

Eind goed al goed: het katje is ongedeerd.