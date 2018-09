N-VA reageert op incident in Gentse gemeenteraad: "Intimidatie en pesterijen moeten stoppen"

Gent - De Gentse N-VA zegt dat hun gemeenteraadslid dat dinsdag in het stadhuis in de clinch ging met sp.a-schepen Resul Tapmaz "geïntimideerd en gepest" wordt door mensen binnen de Turks-Gentse gemeenschap. Eén website, die eerder al in opspraak kwam, wordt genoemd. "De druk is te voelen tot in de raadszaal. Van treiterende sms’en tot beschuldigingen. Dit moet stoppen."

N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt en fractieleider Elke Sleurs reageren woensdag met een persbericht op een incident dat zich dinsdagavond afspeelde in de coulissen van het stadhuis, tijdens de gemeenteraad.

Sp.a-schepen Resul Tapmaz zegt dat hij twee keer ei zo na werd aangevallen door N-VA-gemeenteraadslid Omer Faruk Demircioglu. Tapmaz liet dinsdagavond burgemeester Daniël Termont de politie inschakelen.

De Gentse N-VA wou dinsdag geen commentaar geven na het incident, maar reageert woensdag met een persbericht. Daarin hekelen Sleurs en Van Bossuyt "intimidatie, pesterijen en zware sociale druk" die op Demircioglu wordt uitgeoefend door mensen binnen de Turks-Gentse gemeenschap. "De druk is te voelen tot in de raadszaal. Van treiterende sms’en tot beschuldigingen. Dit moet stoppen."

Belemturk.tv

Met name de website Belemturk.tv wordt aangehaald door N-VA. Die speelt volgens de partij "een kwalijke rol". Belemturk.tv is een Turkstalige website die vanuit Gent bericht over Turkije en de Turkse gemeenschap in België.

In een artikel over de gemeenteraadszitting van maandag in Gent wordt N-VA een 'extreemrechtse' partij genoemd en geschreven dat Demircioglu 'de kans miste om zijn verantwoordelijkheid te nemen' tijdens een debat over hoofddoeken en boerkini's. De naam van zijn vader wordt er ook vermeld.

Demircioglu kwam niet aan het woord in het debat in de gemeenteraad. Elke Sleurs voerde voor N-VA het woord. Tijdens haar tussenkomst sloeg Demircioglu, die op zijn smartphone zat te kijken, zijn telefoon hard neer op de bank en verliet hij boos de zaal.

Resul Tapmaz legde tijdens het debat wel een korte verklaring af, zonder inhoudelijk op de beslissing in te gaan. Hij krijgt een positieve vermelding op Belemturk.tv.

Subsidies

Het is niet de eerste keer dat N-VA de website ter sprake brengt in de gemeenteraad. Enkele jaren geleden kwamen enkele mensen achter Belemturk.tv al eens in opspraak.

De Stad had 8.500 euro subsidies vrijgemaakt om een nieuw Turks-Bulgaars magazine te kunnen opstarten, getiteld 'Panorama'. Maar dat bleek bij de eerste uitgave niet erg neutraal opgesteld te zijn. De foto van burgemeester Daniël Termont (SP.A) stond er liefst zeven keer in.

De subsidies voor het blad werden na enkele maanden ingetrokken. Vlak voor het veelbesproken grondwetsreferendum in Turkij drukte het blad nog een stemhandleiding af en liet men alleen ja-stemmers aan het woord. “Neen stemmen staat gelijk aan verraad aan het volk”, citeerde het blad een politicus van AKP, de partij van de Turkse president Erdogan.

Vorig jaar doken op Belemturk.tv ook foto's op van een meeting van Turkse nationalisten in een gebouw van de Stad, zonder dat die dat wist. De stad reageerde toen, ook in de gemeenteraad, boos.

Chagrijn

Wat ook meespeelt is dat de rol van Demircioglu bij de Gentse N-VA onder druk staat. Hij werd in 2012 nog binnengehaald op de derde plaats van de lokale N-VA-lijst. Maar dit keer kreeg hij voor de verkiezingen van 14 oktober slechts de 24ste plaats op de lijst, een moeilijke plaats om verkozen te raken.

Demircioglu uitte de voorbije maanden al publiekelijk kritiek op de harde taal tegenover Turken en moslims en verklaarde dat "het chagrijn van de nationale partijleiding ten aanzien van Turken en moslims overwaait naar de Gentse N-VA."

Demircioglu postte woensdag dit op zijn Facebook-pagina: "De afgelopen weken ben ik systematisch geïntimideerd geweest door politieke tegenstanders. Dat je mij als persoon viseert, daar kan ik wel tegen. Maar mijn familie en naasten erbij halen, dat is de grens overschrijden. Ik laat me niet afblaffen en ga op geen enkel moment me onthouden om mijn mening luidop te zeggen."

Dit is letterlijk het persbericht dat N-VA uitstuurde woensdag

"De verkiezingscampagne binnen een deel van de Gentse Turkse gemeenschap wordt geplaagd door intimidatie, pesterijen en zware sociale druk. Ons gemeenteraadslid Ömer Faruk Demircioglu is hiervan het slachtoffer. De discussie op de voorbije gemeenteraad is in die context te zien. De Gentse N-VA blijft als één groep achter Ömer Faruk staan."

"Het is duidelijk dat de discussie hoog opliep in de keuken. Ik was hier zelf geen getuige van", schrijft Elke Sleurs. "Uiteraard betreuren we dit voorval, maar van fysiek geweld was er volgens mijn informatie geen sprake. Ik heb dan ook vragen bij de démarche van schepen Tapmaz. We kunnen nu enkel het onderzoek van de politie afwachten. Wij blijven als één groep achter Ömer Faruk staan.”

Van Bossuyt: "Het gaat over een onderliggend probleem. Ons raadslid, Ömer Faruk, staat onder zware druk omwille van zijn keuze voor N-VA. Symbooldossiers zoals de hoofddoek op school en de boerkini in de zwembaden hebben erg hevige reacties uitgelokt. De druk is te voelen tot in de raadszaal. Van treiterende sms’en tot beschuldigingen. Voor mij is het duidelijk: dit moet stoppen.”

"Ook media die gericht zijn op de Gentenaars met een Turkse afkomst spelen een kwalijke rol. De Turkstalige nieuwswebsite Belemtürktv valt ons raadslid geregeld rechtstreeks aan. N-VA wordt er omschreven als extreem- en ultra-rechts. Ömer Faruk is al meermaals kop van jut geweest en zelfs zijn familie wordt door de mangel gehaald. In de reguliere pers zou dit soort artikels nooit kunnen.”

Sleurs zegt dat "de politieke sfeer verandert". “Dit soort van reacties kenden we vroeger niet in Gent. Het kartel SP.A-Groen voelt de hete adem van de vier multiculturele partijen die in Gent opkomen, en ze weten dat een groot deel van de Turkse gemeenschap in Gent hun mobiliteitsbeleid niet lust."

"Daarom drijven ze nu de discussies over de hoofddoek en de boerkini op de spits. Ömer Faruk heeft een genuanceerde mening over levensbeschouwelijke thema's als de hoofddoek, maar hij is ook een moslim. Voor mensen als Ömer Faruk zal er altijd een plaats zijn binnen onze partij.”

De partij sluit af met "een oproep naar alle partijen". “Als N-VA zijn we hevig voorvechter van de vrije meningsuiting. Gentenaars uit de Turkse gemeenschap moeten vrij hun mening kunnen uiten, zonder te moeten vrezen voor pesterijen en intimidatiepogingen. We willen daarom een oproep doen naar alle partijen die claimen dat ze niet willen polariseren, om zich hierover te beraden.”