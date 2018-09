Frans gerecht geeft deel van inbeslaggenomen miljoenen van partij van Le Pen vrij

Het Frans gerecht heeft de financiële druk op de partij van de rechtse populiste Marine Le Pen in een lopende onderzoeksprocedure verlaagd. Onderzoeksrechters hadden in juli ruim twee miljoen euro bij de Rassemblement National in beslag genomen. Een rechtbank in Parijs halveerde dat bedrag. Aanleiding voor de inbeslagname is een affaire rond fictieve jobs in het Europees parlement.

Volgens de uitspraak van het hof van beroep van Parijs wordt nu ruim een miljoen euro weer vrijgegeven. Dat geld had het vroegere Front National van Le Pen ontvangen in de marge van de partijfinanciering door de staat. Le Pen had van een “aanslag op de democratie” en een dreigende insolventie van haar partij gesproken en haar aanhangers opgeroepen tot donaties.

Franse onderzoeksrechters gingen er al langer vanuit dat assistenten van FN-afgevaardigden in het Europees parlement ongeoorloofd voor de partij in Frankrijk werkten. De financiële schade zou miljoenen bedragen. Le Pen en haar partij hebben de beschuldigingen altijd van de hand gewezen. De populistische partijvoorzitster moest het in 2017 in de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezing duidelijk afleggen tegen Emmanuel Macron.

Het Rassemblement National had de inbeslagname aangevochten. Advocaat Rodolphe Bosselut sprak nu van “een eerste overwinning”. Maar volgens de procureur-generaal bevestigde het hof van beroep in principe de verordening van de onderzoekskamer wat betreft de verdenkingen van fictieve banen in het Europees Parlement. Dat wil de partij hij het Hof van Cassatie, de hoogste rechtbank in Frankrijk, aanvechten. Intussen kan de partij het vrijgegeven bedrag terugvorderen, met name rond de 1,04 miljoen euro.