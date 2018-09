Mourinho schopt herrie bij Manchester United: neerbuigend over eigen spelers, Pogba moet kapiteinsband inleveren

José Mourinho heeft flink herrie geschopt bij zijn club Manchester United na de smadelijke bekeruitschakeling tegen tweedeklasser Derby County. Hij heeft middenvelder Paul Pogba de kapiteinsband afgenomen en liet zich ook erg neerbuigend uit over verdedigers Eric Bailly en Phil Jones.

Mourinho maakt zich al sinds de voorbereiding onmogelijk bij Manchester United met herhaaldelijke kritiek op het transferbeleid van de club. Zij zouden hem niet de spelers geven die hij eigenlijk wil. De competitiestart van Manchester United in de Premier League draaide ook in de soep. Er werd al twee keer verloren en afgelopen weekend kon Man U op het eigen Old Trafford niet winnen van Wolverhampton.

Dinsdagavond werd een nieuw dieptepunt bereikt met de uitschakeling in de League Cup tegen tweedeklasser Derby County. Niet dat ze in Engeland zo hard wakker liggen van de League Cup, die de laagst aangeschreven der bekers is, maar de uitspraken van Mourinho brachten de boel wel naar een kookpunt.

Mourinho: “Pogba geen kapitein meer? Ik hoef dat niet uit te leggen”

The Special One had middenvelder Paul Pogba - waar twee jaar geleden nog 110 miljoen voor neergeteld werd, op dat moment een recordbedrag - uit de selectie gelaten en liet na de wedstrijd verstaan dat de Fransman de aanvoerdersband bij Manchester United niet meer zou dragen. Pogba was tweede kapitein bij Man U, na de vaak geblesseerde Antonio Valencia. “Er is geen probleem met hem, dit is gewoon een keuze die ik niet hoef uit te leggen”, aldus de Portugees bij Sky Sports.

Foto: REUTERS

Pogba ging afgelopen weekend in de fout bij de gelijkmaker die Manchester United moest toestaan tegen Wolverhampton en nam daarna de tactiek van José Mourinho op de korrel. De Fransman vond dat zijn team meer moest aanvallen - niet naar de zin van The Special One.

Neerbuigend over eigen spelers

Mourinho liet zich op de persconferentie na de wedstrijd ook neerbuigend uit over sommige van zijn spelers nadat de match verloren werd na een strafschoppenreeks. “Wij oefenen op training op penalty’s en toen we aan de zesde penalty van de strafschoppenreeks kwamen, wist ik dat we in de problemen zaten met Bailly en Jones”, zei hij. Een zwak getrapte penalty van Phil Jones betekende inderdaad de uitschakeling voor Manchester United.

Eerder in de reeks hadden onze landgenoten Romelu Lukaku en Marouane Fellaini wel met succes hun verantwoordelijkheid genomen. Voor Fellaini was het zelfs al de tweede keer dat hij scoorde dinsdagavond, want hij had in blessuretijd met een rake kopbal de penaltyreeks afgedwongen.