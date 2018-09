Heksenjacht op ‘grappenmakers’ die lachen met slachtoffertjes na spoordrama in Oss

Op sociale media is een heksenjacht aan de gang op mensen die ‘grappen’ hebben gemaakt over de slachtoffertjes van het spoordrama in Oss. Enkele van de ‘grappenmakers’ werden al geïdentificeerd door zelfverklaarde Facebook-detectives. Ze worden bedreigd en sommigen werden al ontslagen nadat hun ranzige ‘grappen’ aan het licht kwamen. De Nederlandse politie wil de heksenjacht een halt toeroepen en vraagt amateurspeurders om niet voor rechter te spelen. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Volgens de Nederlandse krant is de heksenjacht bijzonder verregaand. Zo circuleren er tientallen pagina’s waar de persoonsgegevens van de wansmakelijke grappenmakers op gedeeld worden. Foto’s, adressen, telefoonnummers en contactgegevens van hun werkgevers doen er de ronde.

De grappen zijn dan ook ronduit ranzig. “Wie zen (sic.) kinderen hadden hier ook in moeten zitten? Taggen maar :D”, schrijft een Facebookgebruiker. “Bakfietsenvolk (sic.), elitevolk, (zij nvdr.) denken altijd dat ze beter zijn en dat de regels niet voor hun gelden”, schrijft Maarten op Facebook. “Klote voor die kinderen, maar prima voor de wereld dat er weer een elietje (sic.) minder is. Mensen aan de onderkant van de samenleving hebben nog niet eens geld voor één kind, laat staat voor vier”, klinkt het nog.

Werkgever bellen en ontslag eisen

Sommige van de ‘jagers’ gaan nog een stap verder en nemen op eigen initiatief contact op met de ‘grappenmakers’ en melden de grappen zelfs aan hun werkgevers. Het doel is om hen te laten ontslaan, dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf.

Zo werd een lerares uit Den Haag ontslagen nadat ze klaagde over treinvertragingen na het spoordrama. “Ja die kutkinderen die er onder gaan liggen ook altijd in Oss”, schreef ze op Facebook. Na een stortvloed van negatieve reacties verwijderde ze haar Facebook- en Twitter-account, maar andere Facebook-gebruikers hadden al contact opgenomen met de school waar de vrouw les gaf. De school meldt nu aan De Telegraaf dat ze de uitspraken veroordelen en dat de vrouw niet meer welkom is op de school. De vrouw was er aan de slag met een interimcontract.

Middeleeuwse toestanden

De politie roept de ‘heksenjagers’ op om niet voor rechter te willen spelen. Ook roept ze social media-gebruikers op om goed na te denken voor ze iets posten. “Dit kan een enorme impact op slachtoffers, familie, bekenden of nabestaanden hebben. Denk na over wat je als reactie post op social media. Het kan enorm kwetsend zijn. Hoe zou je het zelf vinden als er zo zou worden gereageerd op een ongeval waarbij je broertje, zusje, vader of moeder slachtoffer is geworden?”, aldus een politiewoordvoerder aan het Brabants Dagblad.

Nog volgens de woordvoerder denken mensen al te vaak dat ze op Facebook of Twitter “veilig kunnen reageren” en “alles kunnen en mogen zeggen”, maar niets is minder waar. Mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente is naar eigen zeggen geschrokken van de omvang van zo’n heksenjacht. Hij noemt het “middeleeuws toestanden”. Zelf voor rechter spelen is uiterst gevaarlijk meent hij. “Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel alsof zo’n jacht gerechtvaardigd is. Dat ze hiermee het juiste doen. Er zit geen rem op deze jacht, dat is gevaarlijk.”