Ryanair-topman Michael O’Leary: “Akkoord met contracten onder Belgisch arbeidsrecht”

De stakingen bij Ryanair zijn er alleen om de luchtvaartmaatschappij te schaden, en hebben niets te maken met de rechten van de werknemers. Dat zei Ryanair-topman Michael O’Leary woensdag tijdens een persconferentie in Diegem. “De piloten en het cabinepersoneel steunen de stakingen niet”, hekelde O’Leary. Er zouden vrijdag volgens hem slechts “twee of vier” vluchten geschrapt worden in België.

“We zijn de vakbonden al tegemoetgekomen. We gaan akkoord met contracten onder Belgisch arbeidsrecht, van zodra we tot een overeenkomst kunnen komen met de vakbonden”, aldus de Ryanair-topman.

Volgens hem heeft de impasse in de onderhandelingen dus niets te maken met Ryanair, maar is die de schuld van de vakbonden, die ongeorganiseerd zijn en “niet geïnteresseerd zijn in een akkoord”. “Ze kunnen zelfs geen delegatie samenstellen om met ons te onderhandelen”, klonk het. “En telkens we een verzoeningsvergadering plannen, wordt er enkele dagen eerder een staking aangekondigd.”