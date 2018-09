Sluwe meesteroplichtster wil in behandeling voor haar “neigingen”

Antwerpen - Het openbaar ministerie heeft deze voormiddag in de Brugse rechtbank minstens vier jaar effectieve celstraf gevraagd voor de Antwerpse meesteroplichtster Gina Heirman (63). De vrouw troggelde om en bij de 700.000 ontfutseld van een twaalftal slachtoffers. “Ik heb heel veel spijt en wens in psychiatrische begeleiding te gaan voor mijn neigingen”, vertelde ze aan de rechter.” Maar in de gevangenis kan ik die begeleiding niet krijgen.”

De procureur maakte deze voormiddag weinig woorden vuil aan de vrouw die door psychiaters omschreven wordt als een pathologische leugenaar met een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. In haar requisitoir dat nog geen twee minuten duurde eiste ze minstens vier jaar cel voor de Antwerpse oplichtster. “Deze vrouw heeft helemaal niets geleerd uit haar eerdere straffen”, klonk het. “Zelfs tijdens haar voorhechtenis heeft ze een begeleider een som geld afhandig gemaakt.” Heirman licht al sinds de jaren tachtig mensen op en liep sinds 1986 al vijf veroordelingen op. Om het vertrouwen van haar slachtoffers te winnen verzon ze de gekste smoezen. Zo gaf ze zich ooit uit voor de nicht van topindustrieel Jan De Clerck. In 2009 werd ze veroordeeld tot zeven jaar cel voor bijna 500 feiten waarbij ze een lange reeks slachtoffers voor meer dan een miljoen euro had opgelicht. Maar toen ze in 2016 terug vrijkwam, ging ze onverstoord verder. Deze keer gaf ze onder zich uit voor een invloedrijke onderzoeksrechter die tal van mensen kon overhalen om te investeren in “de strijd van justitie tegen terreur”. Een twaalftal slachtoffers liet zich daarbij liefst 700.000 euro ontfutselen. Een van de slachtoffers runt een winkel in Knokke-Heist, waar Heirman op het moment van de feiten verbleef. “Op amper één maand tijd vertrouwde mijn cliënte de beklaagde 259.000 euro toe voor een belegging in terreurbestrijding”, stelt advocate Hannah De Jonghe. “De beklaagde kwam bijna dagelijks in de winkel en gaf zich uit voor een topmagistrate. Ze kwam bijzonder geloofwaardig over. Ook haar beide kinderen schonken geld.” Ook vijf leden van eenzelfde familie stelden zich burgerlijke partij. Zij schonken Heirman ruim 300.000 euro.

Heirman belandde in mei 2017 opnieuw in de gevangenis en daar zit ze nog steeds. Ze kwam zich deze ochtend persoonlijk verantwoorden en nam twee advocaten mee, evenals een pakje papieren zakdoekjes om af en toe een traantje weg te pinken. “Mijn cliënte heeft enorm veel spijt en is na zestien maanden voorhechtenis twaalf kilogram vermagerd”, pleitte advocaat Jorn Verminck. “Ze bekent de feiten en de bedragen maar toch zou ik willen aandringen op een korte celstraf zodat ze in behandeling kan.” De rechter fronste hierop de wenkbrauwen. “Mevrouw kreeg in het verleden meerdere korte celstraffen opgelegd maar heeft daar niets uitgeleerd. Dit is een neverending story.” Medepleiter Anthony Mallego vroeg om de celstraf te beperken tot drie jaar en te koppelen aan voorwaarden. “Dan hangt er een zwaard van Damocles boven haar hoofd. Van zodra ze opnieuw feiten pleegt belandt ze drie jaar achter de tralies.” Ook Heirman zelf nam het woord. “Ik wil in behandeling voor mijn neigingen maar in de gevangenis kan dat niet”, zei ze. “Ik sta intussen al zestien maanden op de lijst voor begeleiding. Ik wil er echt van af geraken. Maar als u meent mij een celstraf te moeten opleggen zal ik die met waardigheid ondergaan. Ik heb spijt over wat ik deed al snap ik dat de slachtoffers mijn excuses wellicht niet zullen aanvaarden. Ik wil het contact met mijn kleindochter herstellen en haar de fouten uitleggen die ik heb gemaakt. Sorry, sorry, sorry!”

Ook de schoonzoon van Heirman moet zich verantwoorden in het dossier. De man zou een drietal feiten van heling gepleegd hebben maar die worden met klem betwist door zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Net als de slachtoffers werd mijn cliënt om de tuin geleid. De slachtoffers noemen haar de meest geloofwaardige vrouw die ze ooit ontmoet hebben. Dat geldt ook voor mijn cliënt.”

De uitspraak volgt op 24 oktober.