Vriendjes met Neymar, 'hot' op Instagram en gastvrouw op de FIFA Awards: "Dani Alves is een échte poëet"

Maandagavond vond in Londen de uitreiking van de FIFA Awards plaats. Luka Modric werd er verkozen tot speler van het jaar, Thibaut Courtois tot beste doelman en Eden Hazard haalde de World XI. De top van de voetbalwereld kwam binnen op een groene loper en daar liepen ze Layla Anna-Lee tegen het lijf. Maar wie is die Brazi­liaans-Engelse presentatrice eigenlijk?

Anna-Lee presenteerde vorig jaar zelf het gala, naast acteur Idris Elba. Dit jaar werd ze op de groene loper geplaatst met een camera van FIFA TV om een babbeltje te slaan met de beste voetballers van de wereld. Een uitdaging, zo zegt ze aan onze redactie.

"Verrassend genoeg een grotere dan de show te presenteren", aldus Anna-Lee. "Dat was toen een rol die tot in de puntjes geregeld en geoefend was. Je wist wie er wanneer ging komen en waar ze gingen zitten, dus ik had toen tijd genoeg om mezelf voor te bereiden. Op de groene loper gaat het er volledig anders aan toe. De gasten komen aan in een willekeurige volgorde. Je hebt ook weinig tijd, dus je moet snel en creatief zijn. Het zijn allebei uitdagingen maar de groene loper toch net iets meer omdat je in de verste verte niet weet wat je te wachten staat!"

"Vorig jaar zaten spelers als Neymar, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo op de eerste rij. Ik had op voorhand al met hen gesproken over wat ik ging vragen, zodat ook zij voorbereid waren. Nu ging het er meer natuurlijk aan toe want ook de spelers wisten niet wat ik ging vragen. Net als ikzelf dus. Maar ik interview al jaren topatleten, dus ik ben het wel wat gewoon."

De stam van Marcelo en "dichter" Alves

"Spijtig genoeg waren Neymar, Messi en Ronaldo er niet bij deze keer", aldus de 35-jarige presentatrice. "Spijtig want die drie zorgen toch voor net wat meer hype rond een evenement. Gelukkig heb ik al eens met hen kunnen werken, dus dit jaar was het aan anderen. Zo sprak ik met Mo Salah, een oprecht vriendelijke en professionele man die enorm blij was om daar te zijn. Hij zei me meteen dat hij het niet erg zou vinden om de prijs voor beste speler niet te winnen omdat hij dit seizoen nog beter wil doen dan vorig jaar. Daarnaast was het voor mij als halve Braziliaanse onwaarschijnlijk om Ronaldo en Ronaldinho meteen na elkaar te spreken!"

I gave @MarceloM12’s son the challenge of nutmegging as many people on the green carpet as possible. He only went and nutmegged Seedorf! Little HERO #TheBest2018 #FIFABest pic.twitter.com/ekbePRdaJQ — Layla Anna-Lee (@Laylaloves) 24 september 2018

Al waren die twee fenomenen niet de favoriete gasten van Anna-Lee. "Marcelo is altijd een hoogtepunt voor mij. Hij komt naar zo'n evenementen altijd met zijn voltallig gezin. Ze zijn als een geweldige en warme stam. Deze keer werd mijn hart veroverd door de 9-jarige zoon van Marcelo, Enzo. Een miniversie van zijn vader en nu al een getalenteerde voetballer. Ik daagde hem uit om bij iemand een panna te doen en hij deed er meteen eentje bij Clarence Seedorf. Een briljant moment!"

"Ook Dani Alves sprak me meteen aan", zegt Anna-Lee. "Hij is enorm intelligent en heeft de mooiste woordenschat die ik ken. Als je met hem spreekt, lijkt het wel alsof hij een gedicht aan het voorlezen is. Je zou elke zin willen opschrijven als een levensles. Ik leer altijd zoveel als ik de kans krijg om met hem te babbelen."

Always awesome catching up with @DaniAlvesD2 - you can watch it all here https://t.co/ESyTozeOGM pic.twitter.com/khdhLZVWWK — Layla Anna-Lee (@Laylaloves) 24 september 2018

"Doodsbang"

Anna-Lee werkte in het verleden voor projecten al met iconen als Neymar, Paul Pogba en Alessandro Del Piero. Een deel van haar job waaraan ze maar niet gewoon geraakt. "Van die topatleten ontmoeten... Dat blijft geweldig, spannend maar ook beangstigend. Je komt dan in stressvolle situaties terecht waarin je slechts weinig tijd hebt. Hun tijd is kostbaar en dus moet je creatief zijn. Daarom hou ik wel van mijn job. Ik blijf altijd kalm, maar ik ben niet beschaamd om te zeggen dat ik dan doodsbang ben. Ik hou ook van het digitale en dus creatieve programma's. Op een stoeltje gaan zitten met een kaartje... Dat is is niet voor mij!"

En de tijd staat niet stil voor Anna-Lee, die bijna 75.000 volgers heeft op Instagram. "Ik ben bezig aan een geweldige periode in mijn leven. Ik werk aan heel wat projecten en maak weer meer tijd voor dingen op Instagram en Youtube. Zo maak ik elke woensdag een video over de Premier League, met alternatieve verhalen over de voorbije speeldag. En ik ben nog steeds actief als presentatrice in de MMA en UFC."

(fotocredit: Tom Leishman)