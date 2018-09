Defour is weer voetballer na acht maanden blessureleed: “Voorbije maanden waren frustrerend”

Steven Defour vierde dinsdag zijn terugkeer bij Burnley na acht maanden blessureleed. De 30-jarige middenvelder speelde 74 minuten mee in de League Cup tegen derdeklasser Burton. Die verraste The Clarets met 2-1.

“Ik heb vandaag echt genoten, niet van het resultaat maar van het samenspel met de jongens. Ik hoop dat ik op deze weg kan verdergaan”, zei Defour, die door knieproblemen sinds januari buiten strijd was. Hij miste daardoor het WK en zegde de nationale ploeg inmiddels ook vaarwel.

“Het was een fantastisch gevoel om weer op het veld te staan in een wedstrijd met inzet. Het voelde heel goed. Ik heb er zolang op gewacht. De voorbije maanden waren frustrerend”, vervolgde de Mechelaar. “Ik raakte de bal een paar keer goed en daar moet ik nu op verderbouwen. Ik heb wedstrijdritme nodig en dat krijg je alleen door te spelen.”

Voor Burnley werd het dinsdagavond een match om snel te vergeten tegen Burton, een ploeg uit de League One. “Over de eerste 60 minuten ben ik heel tevreden. We hadden de match onder controle en kregen de kansen om het af te maken. Jammer genoeg lieten we die liggen en kwam zij terug in de wedstrijd”, ging Defour verder. “We hebben het elk jaar moeilijk in de Carabao Cup. Nu is het aan ons om goed te presteren in de Premier League. Dat is het belangrijkste.”

Met 4 op 18 staat Burnley na zes speeldagen op de zestiende plaats in de Engelse hoogste klasse.