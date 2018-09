Bezoekers Tomorrowland riskeren twee jaar cel voor drugs dealen: “Mijn cliënt was zodanig onder invloed dat hij dacht dat er microfoons in zijn tent waren”

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag de eerste themazitting gehouden voor dealers die afgelopen zomer betrapt werden op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot twee jaar en boetes tot 16.000 euro.

Tijdens de twee festivalweekends van Tomorrowland werden 63 dealers betrapt. Twee van hen werden aangehouden, de 61 anderen werden gedagvaard om te verschijnen op een van de drie themazittingen die in september, oktober en november georganiseerd worden. Woensdag werden de eerste negentien dealers op de beklaagdenbank verwacht. Het ging om Duitsers, Engelsen, een Noor, Nederlanders, een Schot, Italianen, een Zwitser, een Canadees en twee Belgen.

De Nederlander Christian B. (25) liep op 22 juli tegen de lamp met 84 xtc-pillen op zak. Hij bekende dat hij er 150 had meegebracht om te verkopen. “Ik deed dat wel verantwoord: ik had ze eerst laten testen om er zeker van te zijn dat er geen schadelijke stoffen in zaten. Ik heb mijn klanten ook gewezen op de gevaren en hen aangeraden om maar een halve pil in te nemen en om veel water te drinken en uit de zon te blijven.”

Altijd gevaarlijk

“Beklaagde doet alsof drugs ongevaarlijk zijn als je er verantwoord mee omgaat, maar MDMA is áltijd gevaarlijk. De twee jonge vrouwen die deze zomer gestorven zijn door drugs te nemen op Tomorrowland bewijzen dat”, zei procureur Caroline Volders, die twee jaar cel en 16.000 euro boete voor hem vorderde.

Christian B., die schrok van de vordering, gaf schoorvoetend toe dat zijn kijk op drugs intussen veranderd is en dat hij het “nooit meer zal doen”. Hij wil best een boete betalen, maar hoopt dat de rechtbank hem niet naar de gevangenis stuurt.

“Stommiteit”

Zijn landgenoot Nils Z. (22) had zich op 23 juli spontaan aangeboden bij de security op camping Greenville. Hij vertelde dat hij drugs dealde en toonde zijn koopwaar die uitgespreid lag op een deken voor zijn tent. “Mijn cliënt was zodanig onder invloed dat hij dacht dat er microfoons in zijn tent waren. Hij ‘hoorde’ dat hij zich bij de security moest aanmelden en deed dat ook”, stelde zijn advocaat Jorgen Van Laer.

Ook voor zijn cliënt werd twee jaar cel en 16.000 euro boete gevorderd. Nils Z. verklaarde dat de drugs voor het eigen gebruik van zijn vriendengroepje was en dat hij slechts zeer beperkt verkocht had aan anderen. “De grootste stommiteit van mijn leven”, erkende hij. Hij vroeg de rechtbank om een werkstraf op te leggen.

Van de negentien dealers die woensdag moesten verschijnen, lieten er zes verstek gaan. Onder hen ook drie Italianen die vervolgd worden voor oplichting. De drugs die ze bij zich hadden en wilden verkopen, bleken nep te zijn. Voor hen werd één jaar cel en 800 euro boete gevorderd. De zaken van vijf dealers werden uitgesteld naar 24 oktober. Op die dag worden ook de vonnissen uitgesproken in de dossiers die woensdag behandeld werden én volgt meteen ook de tweede themazitting.