Groen wil Gents mobiliteitsplan in elke Vlaamse centrumstad en Brussel

Gent - Groen wil in elke Vlaamse centrumstad en Brussel een mobiliteitsplan naar Gents model. Dat is een van tien de actiepunten waarmee voorzitster Meyrem Almaci woensdag de luchtvervuiling in steden wil terugdringen. “Het is bijzonder slecht gesteld met de luchtkwaliteit”, aldus Almaci. “We willen dat 14 oktober een keerpunt wordt.”

De 13 belangrijkste Groen-lijsttrekkers ondertekenen woensdag onder de slagzin “Wij nemen aanstoot aan de uitstoot” een charter met concrete actiepunten. “Niet toevallig in Gent”, zegt Almaci. “De luchtkwaliteit is hier sterk verbeterd.”

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw legt uit waarom een aanpak met onder meer elektrische taxi’s vruchten afwerpt. Foto: BELGA

Lage-emissiezones

De partij wil naar Gents voorbeeld een mobiliteitsplan dat in alle steden doorrijdend autoverkeer uit de steden weert en inzet op openbaar vervoer en de fiets. Gents schepen van Milieu Tine Heyse en schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw leggen uit waarom een aanpak met onder meer elektrische taxi’s, fietsinfrastructuur en schrootpremies vruchten afwerpt.

Met Groen in het bestuur zullen overal in Vlaanderen lage-emissiezones worden ingevoerd om de meest vervuilende voertuigen te weren, zoals vandaag in Antwerpen en vanaf 2020 in Gent. “De lage emissiezones zijn vandaag in elke stad anders”, klinkt het. “Dat wordt een onoverzichtelijk kluwen.” Groen vraagt om gelijke regels in te voeren. “Gezonde lucht stopt niet aan gemeentegrens en zo maken we in heel Vlaanderen en Brussel één zone gezonde lucht.” De focus van de maatregelen ligt op mobiliteit, maar ook op energie en op groene open ruimte.

“We willen investeren in stadsparken en geveltuintjes, die als roetfilter kunnen werken en zo de buurt groener en gezonder maken”, belooft Almaci. Ook een langetermijnstrategie zoals voor ruimtelijke ordening is nodig. “Een slim ruimtelijk beleid beperkt de verplaatsingsafstand en dus ook de uitstoot.” De partij wil samenwerken met grote bedrijven om uitstoot terug te dringen en warmtenetten laten aanleggen om de efficiëntie van verwarmingsinstallaties op te drijven.

Luchtvervuiling problematisch

De actiepunten zijn nodig omdat België sinds 2010 de Europese norm “enkel haalt door opeenvolgende regularisaties.” In Vlaanderen is de luchtvervuiling (stikstofdioxideconcentratie) het meest problematisch in steden als Aalst, Antwerpen, Brugge en Gent. Maar ook Genk, Kortrijk, Hasselt en Leuven scoren slecht. “We zijn de roetvlek van Europa, en dat kost jaarlijks duizenden mensenlevens.”, vindt de Groen-voorzitter. “Als je zes jaar na elkaar gebuisd bent, mag er al eens iets veranderen.”

De ‘Stedentop Gezonde Lucht’ kwam woensdag een eerste keer samen. De partij wil voortaan jaarlijks de kopstukken uit alle Vlaamse centrumsteden en Brussel bijeenbrengen om de resultaten te bespreken.