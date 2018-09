Proces tegen oud-bodyguard van George Clooney uitgesteld

Brussel - Het hof van beroep in Brussel heeft dinsdag, op vraag van de verdediging, beslist het proces tegen Samy D., een voormalig lijfwacht van Hollywoodsterren als George Clooney en Ben affleck, uit te stellen tot 22 oktober. D. moet zich verantwoorden voor het aanbrengen van slagen en verwondingen in een café in Ukkel op 5 september 2014.

Het parket had beroep aangetekend tegen het in december 2016 uitgesproken vonnis dat Samy D. vrijsprak van het plegen van gewelddaden. De vrijspraak kwam er omdat er gerede twijfel over de feiten bestond. Van alle klanten van het café op de dag van de feiten was er slechts één die beschuldigde aanwees als de man die een vrouw met een vuistslag tegen de grond sloeg. De vrouw was daarna 28 dagen werkonbekwaam.

Samy D., een Belgische para, heeft op het einde van vorig decennium in de Democratische Republiek Congo vier jaar lang gewerkt als bodyguard van hoge VN-functionarissen als Kofi Annan en Ban Ki-moon. In het kader van die missie moest hij ook de fysieke integriteit beschermen van vedetten uit de showbizz, onder wie de Hollywoodacteurs Clooney en Affleck.