Zware herfsttorm boven Egeïsche Zee: veerboten blijven in havens

Een zware herfsttorm heeft woensdag het veerbootverkeer in de Egeïsche en Ionische Zee danig verstoord. Alle ferry’s, die naar de Cycladen Eilanden als Mykonos en Santorini voeren, bleven in de haven van Piraeus. Op sommige plaatsen werd windkracht tien bereikt. Dat meldde de openbare radio ERT. Er waren ook problemen in de Ionische Zee.