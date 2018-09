Google viert 20ste verjaardag met enkele nieuwigheden

Brussel - De zoekmachine van Google bestaat dit jaar 20 jaar. Tijdens een evenement naar aanleiding van die verjaardag in Brussel, kondigde Vice President of Search Pandu Nayak enkele nieuwigheden aan. En hij sprak over de manier waarop Google zijn zoekresultaten ordent: “We kunnen daar niet 100 procent transparant over zijn”, klonk het.

Google ontstond toen Larry Page in 1995 overwoog om zijn masteropleiding aan de universiteit van Stanford te volgen. Hij kreeg daar een rondleiding van Sergey Brin, die er al studeerde. Een jaar later bouwde het duo een zoekmachine voor het internet. Eerst werd die Backrub genoemd, maar dat werd al snel Google, een woordspeling op “googol”, een wiskundige term voor een 1 met honderd nullen.

Mysterieus algoritme

Twee jaar later ging Google Search online. Op basis van de linken tussen pagina’s rangschikte de zoekrobot informatie. In de twintig jaren die volgden, groeide Google uit tot een van de machtigste internetbedrijven in de wereld. Invloedrijk ook, want de zoekmachine heeft op veel plaatsen meer dan 90 procent marktaandeel in handen. De belangrijkste concurrent is Bing van Microsoft.

Die machtige positie en het mysterieuze “algoritme” van de zoekmachine leiden soms tot kritiek. Vorige maand viel de Amerikaanse president Donald Trump Google nog aan. Hij stelde in een bericht op Twitter dat de zoekresultaten over “Trump News” enkel “gemanipuleerde” resultaten laten zien van “Fake News Media”. Republikeinse/conservatieve media worden volgens Trump stilgezwegen.

Nayak sprak over de netelige kwestie in Brussel, zonder specifiek naar Trump te verwijzen. “Transparantie over het algoritme is belangrijk”, stelde hij, verwijzend naar de publieke “rater guidelines” over de beoordeling van webpagina’s door Google. “We hebben ook heel wat informatie beschikbaar gemaakt, zoals support voor webmasters, forums, video’s en Q&A’s.”

Er zijn echter grenzen aan de transparantie, meent Nayak. “Als we 100 procent transparant zouden zijn en onze code publiek maken, zou dat een aanzienlijk nadeel hebben: spam. Toen we in onze eerste dagen duidelijk maakten dat we links gebruikten tussen pagina’s om de zoekresultaten te rangschikken, dook een omvangrijke industrie van ‘fake links’ op. We moeten dus voorzichtig zijn hoe ver we gaan met onze transparantie.”

Nieuwe functies

Nayak zei dat Google inzet op Artificiële Intelligentie (AI) om de zoekmachine nog beter te maken. In de komende dagen pakt het bedrijf al uit met enkele nieuwigheden. “Activity cards” moeten gebruikers helpen als ze een meerdaagse zoektocht ondernemen met Google. Het bedrijf stelde vast dat twee derde van de zoekopdrachten over meerdere dagen lopen en dat een op de acht zoekopdrachten wordt herhaald.

Wie bijvoorbeeld een vakantie plant, zal verschillende keren in een maand Google raadplegen. De “activity card” in de marge van elke zoekopdracht zal die gebruiker helpen in zijn zoektocht, door oude resultaten en bezochte websites over het onderwerp te bundelen en relevante andere zoektermen voor te stellen. Wie dat wil, zal bepaalde zoekresultaten kunnen opslaan via de “Collections”-functie.

Ook het zoeken naar afbeeldingen wordt vernieuwd. Tegen het einde van dit jaar zal Google zijn “Lens”-functie integreren. Die AI-lens maakt het mogelijk om objecten in foto’s te herkennen en benoemen. Zo wil Google gebruikers helpen om dingen te vinden waarvan ze de naam niet weten. Maar de functie lijkt ook commercieel interessant te worden: wie op een interieurfoto een mooie zetel ziet, zal specifiek naar die zetel kunnen zoeken om hem te kopen.