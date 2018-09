Baby gevonden in lockers van station, nadat mama het lijkje daar “vier of vijf jaar geleden” achterliet

Een 49-jarige vrouw uit Tokio is gearresteerd, nadat bleek dat ze haar doodgeboren kindje jarenlang in een kluis in het station had verstopt. Emiri Suzaki gaf zich deze week zelf aan. Dat schrijft The Japan Times.

Het was een schok voor de agenten, die maandagochtend een kluisje openden in een muur van lockers in het Uguisudani Station in Taito Ward, Tokio. Zij gingen daar zoeken, nadat Emiri Suzaki met haar opmerkelijke verhaal bij hen was komen aankloppen.

“Vier of vijf jaar”

“Ik raakte in paniek toen mijn baby dood bleek bij de geboorte. Ik bewaarde het lichaampje omdat ik het niet kwijt wilde”, zei ze tijdens haar arrestatie aan de agenten. Toen ze haar vroegen wanneer ze dat gedaan had, reageerde ze schouderophalend: “Vier of vijf jaar geleden.” Ze gaf zichzelf nu aan, omdat ze de sleutel van de locker vergeten was bij een vriend na een ruzie.

Elke dag vanaf de dood van haar kindje betaalde de vrouw omgerekend ongeveer 1,5 euro voor die locker. De stationsmedewerkers merkten naar eigen zeggen niets vreemds op, omdat ze de prijs keurig betaalde. Pas na acht dagen geen geld te hebben ontvangen, mogen zij de locker openen en leeg maken. In het totaal besteedde de vrouw dus minstens 2.000 euro om haar daad angstvallig geheim te houden.

Celstraf

In Japan bestraft men “het achterlaten van een levenloos lichaam” tot drie jaar na de feiten. Maar omdat Suzaki op 13 september de stoffelijke resten verhuisde naar een andere locker iets verderop, geeft de agenten een kans om haar toch aan te klagen. Bovendien hebben ze een onderzoek geopend naar de omstandigheden rond de dood van de baby.

Experten pleiten echter in haar voordeel. “Niemand verwacht het om te bevallen van een dood kindje. Het is duidelijk dat de vrouw overmand werd door verdriet en dat dit een traumatische gebeurtenis voor haar was”, zegt een geboorteconsulent tegen de BBC.