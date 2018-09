Natuurexpert test uit: Kunnen we een slang vinden in Vlaanderen?

Het gaat weer beter met de waterkwaliteit van beken en rivieren in Vlaanderen wordt er gezegd. Maar is dat ook echt zo? Natuurexperten van Natuurpunt Joeri Cortens en Frank Resseler nemen de proef op de som en zoeken een wild dier dat helemaal afhankelijk is van proper en levend water. Deze week: de ringslang.

In vijf afleveringen zullen ‘Watermannen’ Joeri en Frank op zoek gaan naar een wild dier dat helemaal afhankelijk is van proper en levend water. Ze trekken daarvoor heel Vlaanderen rond, van de Maasvallei tot in de vallei van de Kleine Nete, en zelfs in het hartje van de Antwerpse haven. Als ze de dieren vinden, is het een bewijs dat het water waarin ze leven zuiver en proper genoeg is.

In de eerste aflevering gaat Frank op zoek naar een ringslang in de Itterbeekvallei. Die zwemmende en nota bene totaal ongevaarlijke slang doet het de laatste tijd beter in Vlaanderen, met dank aan het zuiver water.