Project met zonnepanelen op stadsgebouwen Kortrijk haalt 250.000 euro op in twee uur

Kortrijk - Het coöperatief project om zonnepanelen te installeren op de stadsgebouwen in Kortrijk heeft in twee uur tijd 250.000 euro opgehaald. Dat meldt de stad Kortrijk die daarvoor in zee ging met de energiecoöperatieve Beauvent.

Met de lancering van het zonnedelenproject in Kortrijk zal de stad meer dan 3.500 zonnepanelen installeren op de stadsgebouwen, waarmee jaarlijks meer dan 950.000 groene KWh lokaal geproduceerd worden. Dat is goed voor het jaarlijks verbruik van 270 gezinnen.

Inwoners van Kortrijk konden vanaf woensdag negen uur intekenen in een eerste schijf om één of meerdere zonnedelen te kopen. Op die manier dragen ze hun steentje bij aan het energieplan van de stad. Na amper acht minuten stond de teller al op 100.000 euro, na twee uur op 250.000 euro, het beoogde budget.

Win-Winsituatie

Wie intekende, kon maximum vijf aandelen van 250 euro kopen. Er volgen nog aankoopschijven want voor de 3.500 zonnepanelen wordt in totaal 1 miljoen euro gezocht. Een win-winsituatie want op die manier kan Kortrijk een stap zetten richting een energievriendelijk beleid, de investeerders krijgen dan weer een mooi rendement op hun aandelen, tot maximaal 6 procent op jaarbasis. Bijkomend voordeel is dat mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen, zoals bewoners van een appartement, alsnog mee kunnen profiteren van een investering in groene energie.

De coöperatieve gaat zelf op zoek naar gebouwen waar zonnepanelen kunnen geplaatst worden. “Mensen konden voor minimum 250 euro instappen en maximum voor 1.250 euro. De geïnteresseerden kochten gemiddeld 3,9 aandelen per persoon. 67 procent van de investeerders kocht zelfs meteen het maximum van vijf aandelen. Maart 2019 doen we volgende fase. We halen in het totaal één miljoen euro op. Zo zet Kortrijk haar ambitie bij om tegen 2030 volledig energieneutraal te zijn”, aldus bevoegd schepen Arne Vandendriessche (Open Vld).