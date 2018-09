Fysiotherapeut betastte meermaals borsten en kruis van vrouw, “omdat hij uitschoot door massageolie”

Een 29-jarige fysiotherapeut uit Rotterdam wordt ervan beschuldigd de intieme delen van een patiënte te hebben betast. Naar eigen zeggen schoot de man uit met zijn handen door de massageolie. Hij riskeert twee jaar cel.

De fysiotherapeut gaf het slachtoffer een massage in haar woning, meldt De Telegraaf. Daarbij zou hij meerdere keren de borsten en het kruis van de vrouw hebben betast. De patiënte liet duidelijk verstaan dat ze daar niet van gediend was, maar kon geen kant op omdat de therapeut op haar benen zat.

De man erkende na afloop in onderlinge chatgesprekken dat hij te ver was gegaan, maar stelde dat hij was uitgeschoten door de massageolie. Inmiddels is hij gestopt met het werk als fysiotherapeut.

De Nederlandse officier van justitie eiste twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de man. Daarnaast moet hij zich laten behandelen.