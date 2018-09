Plan van Marghem volstaat niet: stroomtekort loopt op tot 1.700 megawatt

Er ontbreekt 1.600 tot 1.700 megawatt aan capaciteit om er zeker van te zijn dat het licht in november blijft branden. Dat was vanochtend te horen in het parlement in de marge van een hoorzitting over het dreigende stroomtekort. Veel meer dus dan de 750 megawatt aan extra capaciteit die minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) voorziet.

De uitleg van de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia over de stroombevoorrading van ons land vanaf de maand november is er tegen alle verwachtingen in vanmorgen niet gekomen. Op het allerlaatste moment werd de toelichting door Elia uitgesteld naar volgende week.

Tijdens een hoorzitting in het parlement kwam enkel minister Marghem aan het woord. Die had deze ochtend uitgepakt met het nieuws dat ze op vier dagen tijd, na onderhandelingen met Engie Electrabel, een deal had over 750 megawatt aan capaciteit extra tegen november.

Het ziet ernaar uit dat dit lang niet volstaat om te garanderen dat vanaf de maand november te allen tijde het licht aanblijft in ons land. Volgens eensluidende bronnen gaat het nieuwe rapport van Elia over de stroomvoorziening tijdens de komende maanden ervan uit dat het tekort aan elektriciteitscapaciteit kan oplopen tot 1.600 à 1.700 megawatt. Ter vergelijking, de voorbije drie jaar was er in november soms tot 13.000 megawatt capaciteit nodig om het totale stroomverbruik in ons land te dekken.

Marghem lijkt dat ook te beseffen. ‘We blijven werken en we blijven zoeken (naar extra capaciteit). Misschien hebben we de komende uren of dagen nog nieuws’, zei ze in de marge van de commissiezitting vanmorgen.

Het blijft voorlopig gissen hoe dit tekort opgevangen kan worden. Minister Marghem maakt zich alvast sterk dat een deal met Engie Electrabel al een deel van het tekort kan compenseren. Maar van de 750 megawatt extra capaciteit die volgens haar al is gevonden moet nog wel 200 megawatt ingevuld worden door Engie Electrabel, moest ze toegeven.

Marghem zette maandenlang zware druk op de grootste elektriciteitsproducent van ons land. Ze stelde dat het bedrijf een zware verantwoordelijkheid droeg voor de huidige bevoorradingsproblemen en dreigde zelf met een onderzoek naar de manier waarop Engie Electrabel zijn elektriciteitscentrales beheert.