Les begint: gsm in het zakje. Deze school bant alle smartphones in eerste jaren

Houthalen-Helchteren / Hasselt -

Verschillende Limburgse scholen verstrengen hun gsm-beleid. Eerste en tweedejaars van het Inspirocollege in Houthalen mogen sinds 1 september geen smartphone meer gebruiken op school. Van Veldeke in Hasselt debatteert morgen met de ouders over een mogelijk gsm-verbod. Het Genkse Lyceum werd vorig jaar al een smartphone-arme school.