Deense uitvinder Peter Madsen krijgt ook in beroep levenslang voor gruwelijke moord op Zweedse journaliste Kim Wall

De levenslange straf voor de Deense uitvinder Peter Madsen is woensdag door het hof van beroep in Kopenhagen bevestigd. In april kreeg de 47-jarige duikbootbouwer levenslang voor moord op de dertigjarige journaliste Kim Wall in zijn duikboot in augustus 2017.

Madsen (47) vocht zijn veroordeling tot levenslang aan. Hij had die straf gekregen voor de moord op de Zweedse journaliste op zijn duikboot. In tegenstelling tot het proces in eerste aanleg erkende hij in beroep wel de moord, en vroeg in ruil voor de bekentenis een mildere straf. Die kreeg hij dus niet.

In Denemarken komt levenslang in de praktijk gemiddeld op vijftien jaar te staan.

De moord op Kim Wall

De 30-jarige Kim Wall werd op 10 augustus 2017 voor het laatst in leven gezien, toen ze samen met Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de duikboot UC3 Nautilus. Het lijk van de jonge vrouw werd later in stukken en met veertien messteken in het onderlichaam in zee teruggevonden.