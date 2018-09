Leuvense supportersclub stuurt Thaise voorzitter OHL protestbrief... in het Thais

Leuven - Naar aanleiding van de slechte resultaten van Oud-Heverlee Leuven heeft supportersclub Louvaniste aan de Thaise voorzitter van de voetbalploeg een protestbrief in het Thais gestuurd. De club vraagt daarin de positie van trainer Nigel Pearson “onverwijld in vraag te stellen” en de communicatie met de supporters te verbeteren. OHL, dat sinds vorig jaar eigendom is van King Power, staat momenteel laatste in 1B met 6 punten uit 7 wedstrijden.

Ondanks het feit dat OHL beschikt over de ruimste en duurste kern van 1B, is het spel dat de ploeg op de mat legt volgens Louvaniste “beneden alle peil”. De supportersclub wijst hierbij met de beschuldigende vinger naar Pearson “wiens tactische aanpak niet werkt in de Belgische competitie”.

Zijn houding buiten het veld zet eveneens kwaad bloed bij de supporters. “De arrogantie waarmee hij na de zoveelste blamage beterschap verkondigt mits hard werken geeft de indruk dat hij onschendbaar op zijn trainersstoel zit”, aldus Louvaniste.

De supportersclub wil ook dat de contacten met de supporters verbeterd worden en hekelt in dit verband onder meer het stilzwijgen van de Thaise voorzitter. “De herlancering van een volwaardige en informatieve website met ook aandacht voor de andere afdelingen van OHL is een topprioriteit. Daarnaast willen we ook een voorzitter die bereikbaar is, niet via een open brief, maar via een betrouwbare en voor elke supporter bereikbare tussenpersoon”, aldus Louvaniste. Het vertrouwen tussen de voor OHL werkende adviseurs van de Thaise voorzitter en de supporters is momenteel volgens de supportersclub “helemaal zoek”.