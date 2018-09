Deense uitvinder Peter Madsen krijgt ook in beroep levenslang

De levenslange straf voor de Deense uitvinder Peter Madsen is woensdag door het hof van beroep in Kopenhagen bevestigd. In april kreeg de 47-jarige duikbootbouwer levenslang voor moord op de dertigjarige journaliste Kim Wall in zijn duikboot in augustus 2007.

Madsen (47) vocht zijn veroordeling tot levenslang aan. Hij had die straf gekregen voor de moord op de Zweedse journaliste op zijn duikboot. In tegenstelling tot het proces in eerste aanleg erkende hij in beroep wel de moord, en vroeg in ruil voor de bekentenis een mildere straf. Die kreeg hij dus niet.

Madsens advocate Betina Hald Engmark was naar eigen zeggen “verwonderd” over de beslissing van het hof.

Kim Wall verdween in augustus 2017 nadat ze aan boord was gegaan van Madsens duikboot. Haar lichaam, dat in stukken was gesneden, werd later teruggevonden in de baai van Koge, in de buurt van Kopenhagen.

Een levenslange celstraf staat in Denemarken doorgaans gelijk met vijftien jaar opsluiting. Na twaalf jaar kan een invrijheidsstelling worden aangevraagd. Maar weinig gevangenen blijven tot het einde van hun leven achter de tralies.