Ryanair-topman: “Vakbonden willen niet eens onderhandelen”. Vakbonden: “Wij hebben tijd vandaag, hij mag meteen aanschuiven”

Bij de Europese staking morgen zal Ryanair in België “slechts twee à vier vluchten" schrappen. Dat zei ceo Michael O’Leary vandaag op een persconferentie in Diegem.

Ryanair-topman Michael O’Leary haalde vanmiddag op een persconferentie in Brussel opnieuw uit naar de Belgische vakbonden. Vooral de christelijke bonden (LBC-NVK en het franstalige CNE) moesten het ontgelden. Zij hebben het cabinepersoneel van Ryanair gevraagd om morgen het werk neer te leggen op de luchthavens van Charleroi en Brussel. Maar de "crazy unions", zo hekelde O’Leary, "zijn niet geïnteresseerd in een akkoord en willen zelfs niet rond de tafel zitten met de directie. Maar ze beschadigen Ryanair wel met hun stakingen."

Volgens O’Leary, die ook zijn personeelsdirecteur Eddy Wilson had meegebracht, is Ryanair nochtans tegemoetgekomen aan de vakbonden. "We gaan akkoord met contracten onder het Belgische arbeidsrecht, en hebben de vakbonden een voorstel gedaan. Zodra ze akkoord gaan, kan dat van kracht worden. Maar de vakbonden willen niet eens onderhandelen. Ze kunnen zelfs geen delegatie samenstellen om rond de tafel te zitten."

Reizigers verwittigd

In Italië, het VK, Ierland en Duitsland heeft Ryanair ondertussen verschillende akkoorden gesloten met de vakbonden. "Waarom kan dat niet in België?", vroeg O’Leary.

Hij vindt dat de vakbonden alleen maar staken om Ryanair te schaden, "wat een concurrent als Brussels Airlines goed uitkomt". "De piloten en het cabinepersoneel steunen de staking helemaal niet. Morgen (vrijdag, red.) zullen slechts twee of vier vluchten worden geschrapt in België. We hebben de getroffen reizigers verwittigd.” Volgens La Libre Belgique gaat het om de vluchten Brussel-Lissabon en Brussel-Porto en de heen-en-terugvlucht Brussel-Gerona.

"Grootste staking ooit"

Toen de Europese vakbonden de staking van morgen van het cabinepersoneel aankondigden, spraken ze over "de grootste staking ooit" bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. En ook vandaag toonde Hans Elsen, vakbondsafgevaardigde van de christelijke LBC-NVK, zich strijdvaardig. "We weten niet hoeveel vluchten morgen zullen vertrekken, maar het draagvlak bij het cabinepersoneel is grotere dan O’Leary zegt. Bij de vorige actie (eind juli, red.) zijn bijna alle vluchten aan de grond gebleven."

Dat de vakbonden niet met Ryanair rond de tafel willen zitten, ontkent Elsen. "We kregen twee weken geleden inderdaad een voorstel, maar dat was niet voldoende. In het voorstel zegt Ryanair dat het Belgische arbeidsrecht pas vanaf 2020 zou gelden. En vandaag zegt hij tegen de media dat het al vanaf 2019 kan… dat moet hij dan maar op papier zetten. Als O’Leary daarover wil onderhandelen, mag hij meteen aanschuiven. Ik heb tijd vandaag. Maar blijkbaar heeft hij het te druk met de media."

Op bezoek bij Thyssen

Eerder vandaag was de Ryanair-topman nog te gast bij Marianne Thyssen (CD&V), Europees commissaris voor Sociale Zaken. "Ze hadden een kordaat maar positief gesprek", zegt haar woordvoerder. "Mevrouw Thyssen heeft haar eerdere boodschap herhaald: over de toepassing van het Belgische arbeidsrecht moet niet worden onderhandeld. De wet is de wet."