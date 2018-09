Auteur survivalgids voor mama’s reageert op commotie: “Er is helemaal geen negativiteit, wel realisme”

Actrice An Lemmens vroeg zich onlangs luidop af waarom ouders het zo broodnodig vinden om te klagen over hun kroost op sociale media. Of de slinger niet aan het doorslaan was, klonk het. Aanleiding: de lancering van een gloednieuwe en populaire ‘survivalgids voor het opvoeden van monstertjes’. Auteur Isabel Boons is geschrokken van de commotie. “Het is helemaal niet de bedoeling om negatief te zijn over het ouderschap”, vertelt ze aan onze redactie.

Het duurt wat langer dan verwacht voor we Isabel Boons aan de lijn krijgen, haar jongste was namelijk met de telefoon gaan lopen. Typerend en o zo herkenbaar voor veel ouders. En dat is exact waar haar nieuwe boek over gaat, aldus de auteur van ‘Van Gin Tot Pap: de ultieme survivalgids voor het opvoeden van kleine monsters’. Het boek biedt hilarische oplossingen voor het opvoeden van kleine monsters, verduidelijkt de intro. Een gin-tonic drinken terwijl de “achtervolgingsmachines” een dutje doen, bijvoorbeeld.

“Het is zeker niet de bedoeling om het enkel maar over frustraties te hebben”, reageert ze nu op de commotie die is ontstaan over het boek. “Maar het valt niet te ontkennen dat niet alles rozengeur en maneschijn is.”

“Negativiteit beu”

Zo deed de lancering van het boek presentatrice An Lemmens in haar pen kruipen. Niet om te bekritiseren, wel om een vraag te stellen: of het wel nodig is om zo te vloeken op het ouderschap. Want de negativiteit is ze meer dan grondig beu. “Sinds wanneer wordt ouderschap aangezien als iets wat uitputtend, frustrerend en eenzaam is”, schrijft Lemmens, zelf alleenstaande mama, op sociale media. “Natuurlijk is het soms moeilijk, maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om mijn dochter een monstertje of een fucker te noemen. Zelfs al is dat met een knipoog.”

Ook onze eigen columniste Fleur Van Groningen heeft het gevoel dat er tegenwoordig erg veel geklaagd wordt met de hashtag #honestparenting, het deed haar zelfs twijfelen om er überhaupt aan te beginnen.

Boons schrok van die reacties. Zeker toen het een item werd in duidingsprogramma ‘Van Gils & Gasten’ op Eén, voelde de schrijfster van het boek de nood om te reageren. Niet enkel uit eigen naam, maar ook namens de Facebookgroep ‘Van pap tot gin’ die ze in maart 2018 oprichtte en ondertussen al meer dan 12.000 leden heeft. “Ik kreeg plots heel wat reacties en berichtjes van ouders uit de groep”, zegt de auteur. “Dat het wel degelijk mogelijk is om eens te vloeken op zoon- of dochterlief zonder ze daarvoor minder graag te zien.”

Betere ouders door humor

“Als ik na zeven slapeloze nachten mijn portefeuille in de diepvries leg en de fishsticks in mijn handtas steek, kan ik niet anders dan lachen. En dat is ook waar mijn boek en Facebookgroep over gaan: de hilariteit van het ouderschap”, klinkt het. “Maar wie beweert nooit opgelucht te zijn als de kinderen in bed liggen, daar lach ik nog harder mee.”

Isabel Boons is ondertussen van start gegaan met een tweede boek.

De auteur wil echter niet verkeerd begrepen worden omdat ze het opvoeden met een grote korrel zout neemt: “Het is juist dat ouders op sociale media een uitlaatklep en een klankbord vinden. Ook in het boek wordt het leven met jonge kinderen op humoristische wijze benaderd, maar ik neem het ouderschap wel degelijk serieus.”

Mama’s en papa’s die al eens erg snedig uit de hoek komen over eigen kind (Siska Schoeters noemde haar kinderen ooit ‘kleine fuckers’ op Instagram)? “Dat zijn ouders die kunnen nuanceren. Meer zelfs: ze worden betere ouders door af en toe op hilarische wijze te communiceren over hun opvoeding. De wolk is echt niet enkel roze, maar ook grijs of gelijk welke andere kleur van de regenboog.”

Tweede boek

Boons is ondertussen van start gegaan met de voorbereidingen voor een tweede boek. “De focus zal hier liggen op de eetmomenten met de jongsten thuis, want die zorgen vaak voor veel frustratie bij ouders”, klinkt het. Wie lid is van de Facebookgroep, kan ook tips meegeven. “Ouders kunnen hun verhalen delen over hoe het er bij hen aan toegaat aan tafel, maar ook haalbare recepten zijn welkom. De insteek van het boek zal opnieuw erg grappig zijn.”