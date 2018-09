Britse talenten laten angstaanjagend talent zien: dollen deze klasbakken op het WK in 2022?

Het Britse voetbal leeft. Dat is het minste dat je kan zeggen na de bekerwedstrijden van dinsdag. Daarin lieten drie jonge knapen het beste van zichzelf zien én maakte een piepjonge kerel zijn debuut bij de profs.

Manchester City blikte Oxford United in met 0-3. Gabriel Jesus en Riyad Mahrez zetten de Citizens, met Vincent Kompany in de basis, op rozen. In de extra tijd scoorde Phil Foden het derde doelpunt.

De amper 18-jarige Foden bekroonde zo een geweldige partij, waarna hij meteen vergeleken werd met Andres Iniesta. Vandaar ook zijn bijnaam, de 'Stockport Iniesta'. "Trainen met spelers als Kevin De Bruyne en David Silva, die dezelfde positie spelen... Van hen leer ik elke dag iets bij", zei hij na afloop.

Onthoud zijn naam: @PhilFoden. ??



Nog maar 18 jaar, maar wat een klasbak! ?? pic.twitter.com/AV3PjoVjJN — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 september 2018

Manchester United ging pijnlijk onderuit tegen Derby County. De grote meneer bij de club van Frank Lampard was de amper 19-jarige Mason Mount, die gehuurd wordt van Chelsea. Onder andere deze pass deed Twitter ei zo na ontploffen...

Al kwam dé actie van de avond wel van Harry Wilson. De 21-jarige Welshman knalde een vrije trap op onnavolgbare wijze voorbij Sergio Romero. "Hij en Mason gaan ver komen in de voetbalwereld", reageerde een fiere coach Lampard na afloop.

GOOOAAAAAAAAAL | Wereldgoal van Harry Wilson! ????#MUFCvDCFC 1??-1?? pic.twitter.com/WorV2VMZrz — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 25 september 2018

En dan was er ook nog Harvey Elliott. Die viel tien minuten voor tijd in bij Fulham, dat met 1-3 ging winnen bij Millwall. Met zijn 15 jaar en 174 dagen werd hij de jongste debutant ooit voor Fulham en in de FA Cup. Elliott legde eerder op de dag nog een examen af op school...