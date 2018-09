Zweedse reddingsdiensten met helikopters op zoek naar vier vermiste Vlamingen … die rustig in bed liggen

Grote paniek in ­Zweden nadat vier Vlaamse avonturiers in de bergen vermist waren geraakt. Een gigantische reddingsoperatie met meerdere helikopters werd ingezet. Maar gisterochtend werden de Vlamingen gezond en wel teruggevonden. “Door het slechte weer waren ze gaan schuilen in een hutje met bedden. Ze verloren daardoor hun gps-signaal, maar hadden nooit in de gaten dat naar hen gezocht werd.”