Dief vecht zijn veroordeling op basis van lichamelijk kenmerk aan: “Niet de enige in België met lange neus”

Een dertigjarige man vecht zijn veroordeling door de rechtbank van Charleroi aan, omdat die gebaseerd is op een opvallend lichamelijk kenmerk: zijn (lange) neus. Op camerabeelden was te zien hoe een man aan het stelen ging in een winkelcomplex, maar volgens de verdachte gaat het om een wazige video en is hij helemaal niet herkenbaar.

S.E. ontkent stellig dat hij ook maar iets te maken heeft met een diefstal in een winkelcomplex in Chatelet in de nacht van 1 juni 2017, maar volgens de correctionele rechtbank van Charleroi is hij wel degelijk de dief. Hij lijkt immers sterk op de persoon die werd gefilmd door bewakingscamera’s: iemand met een opvallend lange neus.

“Niet de enige”

Op de beelden is te zien hoe een persoon in korte broek en met een pet op door de rekken met sterke drank grasduint. Een erg wazige video, volgens de veroordeelde S.E. Dat de rechtbank hem veroordeelde omwille van een lichamelijk kenmerk, dat niet eens zo duidelijk te zien zou zijn, vindt hij al helemaal twijfelachtig. “De rechtbank heeft geoordeeld op basis van een wazig beeld en zou me herkend hebben op basis van de grootte van mijn neus”, klinkt het. “De beklaagde herkent zichzelf niet eens op de beelden, alles is te vaag”, zegt zijn advocaat. “Hij kan toch niet veroordeeld worden door zijn neus? Hij is niet de enige in België met een lange neus.”

De rechtbank gaat S.E., of liever zijn neus, verder analyseren. De uitspraak volgt op 24 oktober.