Belgisch slachtoffer (18) eist schadevergoeding na ongeluk in Nederlandse ‘horrorglijbaan’

De 18-jarige Belg die ernstig gewond raakte in de waterglijbaan ‘X-Stream’ in het Nederlandse pretpark Duinrell eist een schadevergoeding, nu bekend is geraakt dat het ongeval te vermijden was geweest “als de apparatuur naar behoren had gewerkt”. Dat blijkt uit interne documenten die de Nederlandse krant Algemeen Dagblad in handen kreeg.

De 18-jarige Younes Joldersma uit Lier raakte in februari gewond bij het gebruik van de glijbaan ‘X-Stream’. De zwemmer moet in die glijbaan op een klep gaan staan die na een druk op de knop plots opent, waarna de zwemmer door de buis zeven meter naar beneden in het water valt. Er gebeurden sinds de ingebruikname in 2010 echter al heel wat ongevallen met de ‘X-Stream’, die zo de bijnaam ‘de horrorglijbaan’ verdiende.

Video: YouTube

Drie keer geraakt door zware klep

Op 18 februari liep het ook grondig fout toen Younes Joldersma gebruik wilde maken van de glijbaan: voordat de jongeman door het luik was gevallen, klapte dat alweer dicht. Hij werd drie keer geraakt door de klep op zijn borstkas en hoofd, waarna hij alsnog het zwembad in viel. Joldersma liep een zware hersenschudding en een whiplash op, had last van duizeligheid, pijn in de nek en bonkende hoofdpijn, en moest meerdere dagen in bed blijven. “Ik denk dat een haperende klep de oorzaak: ik voelde die keihard tegen mijn lichaam en hoofd knallen. Ik kreeg ook geen lucht meer door de klap op mijn borstkas. Alles werd zwart. Dat moment duurde misschien maar een minuut, maar alles werd zwart”, aldus Joldersma in februari. “Toen ik weer kon zien, zag ik vooral bloed. Heel veel bloed. Ik hoorde mensen tegen me praten, ergens heel ver weg. Het was een dof geluid, geen idee wat ze tegen me zeiden.”

De gevolgen waren ook zwaar voor Joldersma: hij moest intensief behandeld worden door een fysiotherapeut, kon door zijn verwondingen wekenlang niet naar school en had moeite om zich te concentreren. Daardoor bleef hij ook zitten in zijn ingenieursopleiding.

Haperende techniek, maar toch in gebruik

Nu blijkt uit een e-mail van de inspecteur van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit dat het ongeval te wijten is aan haperende techniek. “De waarschijnlijke oorzaak is gevonden: er zijn voor de computer twee opeenvolgende sensorsignalen nodig in de juiste volgorde om de klep te sluiten. Deze hebben door externe invloeden (vermoedelijk een waterdruppel en bij de tweede vermoedelijk een lichaamsdeel of kledingstuk van een toeschouwer) toevallig allebei een foutief signaal afgegeven. Daardoor sloot de klep meteen weer.”

De glijbaan werd na het ongeval enkele weken gesloten, maar is sinds april weer in gebruik. Volgens een woordvoerder van het park gelden er “nieuwe veiligheidseisen voor de sensoren”, en werd de glijbaan “opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd”. Tot onbegrip van de moeder van Younes: “Duinrell stelt argeloze bezoekers willens en wetens aan die gevaren bloot. Ik vind dat onacceptabel”, aldus Vanessa Joldersma in het Algemeen Dagblad.

Schadevergoeding

De moeder zal de informatie dan ook doorsturen naar haar advocaat, die een rechtszaak tegen Duinrell voorbereidt. “Younes komt een jaar later op de arbeidsmarkt als ingenieur. Dat betekent dat hij een jaarsalaris op dat niveau misloopt. Dat bedrag, of een deel ervan, kun je claimen, begreep ik van onze advocaat’’, aldus Vanessa Joldersma. De school van Younes bevestigde intussen ook dat de jongeman bleef zitten als gevolg van zijn wekenlange afwezigheid. Het pretpark bevestigt dat er gesprekken aan de gang zijn tussen de verzekeringsmaatschappij en de advocaat van de familie-Joldersma.