Koningin Paola geland in België en samen met koning Albert al in ziekenhuis aangekomen

Koningin Paola is woensdag om 17.15 uur op het vliegveld van Melsbroek geland en meteen overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis. Koning Albert vergezelde haar. Om iets voor 18 uur is de koningin in het Brusselse ziekenhuis aangekomen. Daar zal nu een precieze diagnose gesteld worden en zullen de nodige onderzoeken gebeuren.

Het koninklijk paleis liet eerder op de dag weten dat koningin Paola gerepatrieerd moest worden naar ons land om medische onderzoeken te ondergaan. Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF heeft de koningin in Venetië een cerebrovasculair accident (CVA) gehad. Maar volgens het Paleis moet er nog een exacte diagnose gesteld worden.

Paola verliet deze namiddag het ziekenhuis in Venetië waar ze eerder was opgenomen. Samen met koning Albert werd ze met een boot-ambulance naar de luchthaven Marco Polo vervoerd. Van daaruit is het vorstenpaar met een vliegtuig van de Belgische Staat vervoerd naar Melsbroek, waar ze om 17.15 uur landden. Met een ambulance en onder politie-escorte werden ze meteen naar het Sint-Lucasziekenhuis gebracht.

Michele Alzetta, de spoedarts die koningin Paola als eerste behandelde in het Venetiaanse ziekenhuis Santi Giovanni e Paolo de Venise, liet aan RTBF weten dat de toestand van de koningin niet zorgwekkend is. “Alles gaat goed met haar. Ze is vannacht bij ons toegekomen en we hebben een reeks onderzoeken gedaan om haar toe te laten zo snel mogelijk en in alle rust te laten vertrekken.”