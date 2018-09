Kandidaat Trump nog meer onder vuur: "Brett Kavanaugh was aanwezig tijdens groepsverkrachtingen"

Julie Swetnick is de derde vrouw die Donald Trumps kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van seksueel wangedrag. "Ik herinner me feestjes waar Kavanaugh aanwezig was tijdens groepsverkrachtingen", schrijft Swetnick. "En ik was zelf ook slachtoffer van een groepsverkrachting waar hij aanwezig was."

Het is de advocaat van Julie Swetnick, Michael Avenatti, die haar statement tweette. "Ik leerde Brett Kavanaugh en zijn vriend Mark Judge kennen rond 1981-1982", staat in haar statement. "Zij waren toen enorm goed bevriend en deden alles samen."

Swetnick leerde hen kennen en ging naar een aantal feestjes waar zij ook aanwezig waren. "Er was elk weekend een feestje, en ik zag Kavanaugh en Judge op verschillende gelegenheden te veel drinken en zich misdragen tegenover vrouwen", getuigt Swetnick. De twee werden volgens haar zowel verbaal als fysiek agressief wanneer een meisje hen afwees.

Drugs en groepsverkrachting

Swetnick maakt zich sterk dat de getuigenis van Kavanaugh op Fox News, waar hij zegt onschuldig te zijn en maagd was tot na zijn twintigste, vals is. "Die uitspraak is een leugen", schrijft ze.

Ze zegt dat de mannen drugs deden in de drank op feestjes. "Daarom dronk ik nooit op zo"n feestjes", aldus Swetnick. "Ik heb gezien hoe Kavanaugh en Judge meisjes viseerden, om nadien misbruik van hen te maken. Meestal waren die meisjes verlegen of alleen."

"Daarnaast heb ik ook gezien hoe beide mannen meisjes dronken voerden, zodat ze zich niet meer konden verzetten. Nadien gingen ze over tot groepsverkrachtingen, waarbij jongens in de gang wachten tot zij aan de beurt waren", aldus Swetnick. "In 1982 werd ik ook slachtoffer van een groepsverkrachting, waar Judge en Kavanaugh aanwezig waren. Ik werd gedrogeerd, vermoedelijk met Quaaludes (een Amerikaanse rohypnol-variant, nvdr.), in mijn drank."

Swetnick zegt dat ze de groepsverkrachting aan minstens twee mensen heeft verteld, en dat ze veel mensen kent die kunnen getuigen dat haar statement correct is.

Below is my correspondence to Mr. Davis of moments ago, together with a sworn declaration from my client. We demand an immediate FBI investigation into the allegations. Under no circumstances should Brett Kavanaugh be confirmed absent a full and complete investigation. pic.twitter.com/QHbHBbbfbE — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) September 26, 2018

Onderzoek

Twee vrouwen beschuldigden kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh, voor Swetnick, reeds van seksueel wangedrag. Kavanaugh zelf ontkent alle beschuldigingen, en president Trump blijft achter zijn kandidaat staan voor het Hooggerechtshof. Het Witte Huis heeft het over een lastercampagne.

De advocaat van Swetnick eist een FBI-onderzoek naar Brett Kavanaugh.