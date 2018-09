Politieagent ontkent slagen aan voetbalsupporter, camerabeelden onduidelijk

Oostende - Tijdens een match tussen Club Brugge en KV Oostende zou een politie-inspecteur slagen hebben toegebracht aan een van de Oostende-supporters. Hij ontkent in alle toonaarden en de camerabeelden geven geen duidelijk uitsluitsel. Maar een getuige, die onder ede op het hof kwam getuigen, was wel formeel.

De 48-jarige H.G. was tijdens van Club Brugge tegen KV Oostende op 18 oktober 2015 aanwezig in het Jan Breydelstadion als spotter. Spotters zijn politiemensen die tussen de supporters staan om hen in de gaten te houden, zowel bij thuiswedstrijden als bij verplaatsingen. Tijdens de match tussen KVO en Club Brugge zou hij met zijn matrak op het hoofd hebben geslagen van een 22-jarige supporter. Hij kreeg hiervoor opschorting van straf, maar ging hiertegen in beroep.

Het hof in Gent besloot daarom de camerabeelden van het stadion te bekijken. Volgens het slachtoffer is op de beelden te zien hoe de agent hem bij de kraag greep en enkele tikken gaf met zijn matrak. Volgens de agent is op de beelden daarvan niks te zien. De beelden zijn op zijn minst onduidelijk. Maar een commissaris die eveneens kwam getuigen voor het hof, was formeel. “Ik heb gezien dat hij een paar keer in een korte tijdspanne op een supporter sloeg. Hij nam hem bij de kraag en deelde enkele tikken uit met zijn matrak.”

Opmerkelijk: de agent was tijdens het WK voetbal nog actief als agent in Rusland om de Belgische supporters te beschermen. De federale politie zag er geen graten in, omdat de veroordeling nog niet definitief was. In beroep wordt de zaak gepleit op 12 december. Een uitspraak volgt normaal een maand later.