Van slager over koerier tot leerkracht: op bezoek bij de amateurs van FC Mandel, die gehakt maakten van Waasland-Beveren

Terwijl Waasland-Beveren met een kater ontwaakte na de bekerexit, was het vandaag voor de meeste helden van Mandel United business as usual: er moest gewerkt worden, desnoods zelfs mét een kater. Mandel United is géén Man United. Hier in de tweede amateurklasse geen Lukaku of Pogba, wel een beenhouwer, een koerier van medicijnen tot een leerkracht informatica en een verdwaalde Braziliaan. Deze mannen hakten Waasland-Beveren in de pan.