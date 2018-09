Dit staat Bill Cosby te wachten in zijn “bejaardengevangenis”

De eerste #metoo-veroordeling is een feit. Nadat meer dan 50 vrouwen hem beschuldigd hadden van seksueel misbruik is Bill Cosby veroordeeld tot tien jaar cel. De bejaarde - en intussen blinde - komiek zal zijn oude dag slijten achter de tralies. Vermoedelijk moet hij zijn straf uitzitten in Laurel Highlands, een speciale gevangenis voor zieke en bejaarde criminelen.

De beelden van de blinde, bejaarde komiek in boeien gingen de wereld rond. Kort voordien had de rechter hem een gevaarlijk “seksueel roofdier” genoemd. Waarop het verdict volgde: “U moet net als ieder ander boeten voor wat u heeft gedaan: 10 jaar cel.”

De slachtoffers en hun sympathisanten in de zaal staken hun blijdschap niet onder stoelen of banken. Een luide “yes” galmde door de zaal. Het scheen Cosby niet te deren, hij lachte en maakte grapjes. Agenten namen zijn horloge en portefeuille af, sloegen hem in de boeien en voerden hem af. Nog steeds bleef hij grappen en grollen.

Foto: REUTERS

De verdediging gaf meteen aan in beroep te gaan en pleitte ervoor om Cosby onder huisarrest te plaatsen in afwachting van het beroep. Het baatte niet. Volgens CNN zat Cosby dinsdag al in de gevangenis van Phoenix, in afwachting van een latere overbrenging naar een strafcomplex. “Bij zijn aankomst was hij goed geluimd”, vertelt een woordvoerder van de gevangenis. Vermoedelijk bleef daar weinig van over na zijn eerste gevangenismaaltijd. Hij kreeg er gehaktballen en een half potje Jell-O, tot groot leedvermaak van de andere bajesklanten. Jarenlang was Cosby immers het uithangbord van dat relatief goedkope puddingmerk met een slechte naam. Dat hij het nu ook echt zelf moet eten, noemen velen poëtische rechtvaardigheid. Zaterdag staat er chocoladepudding op het menu ...

William Henry Cosby Jr.'s booking information in state prison. Current location: SCI Phoenix. pic.twitter.com/rKq3EMYCsd — Laura McCrystal (@LMcCrystal) September 26, 2018

De gevangenis van Phoenix is niet voor doetjes. Het is een zogenaamde ‘maximum security prison’. Veelal worden er enkel zware en gewelddadige criminelen ondergebracht. Bij aankomst kreeg Cosby een gevangenisplunje, beddenlakens en toiletspullen. Hij kreeg er ook een cel naast de ziekenboeg. “We doen er alles aan om zijn veiligheid te garanderen”, aldus nog een woordvoerder van de gevangenis. “De langetermijndoelstelling is om de heer Cosby een normaal gevangenisregime te laten volgen, opdat hij alle programma’s (lichaamsbeweging, werk, en therapie nvdr.) kan doorlopen.”

Gedurende zijn tijd in Phoenix zal Cosby een batterij aan tests moeten doorlopen. “Op die manier kunnen we evalueren welke gevangenis het meest geschikt is voor een gevangene.”

Foto: EPA-EFE

Laurel Highlands

Gezien zijn hoge leeftijd en handicap zal Cosby naar alle waarschijnlijkheid naar Laurel Highlands gebracht worden, zo’n 110 kilometer buiten Pittsburgh. Dat is dan weer een zogenaamde ‘minimum security prison‘. Met ruim 1.500 mannelijke gevangenen specialiseert Laurel Highlands zich in een criminelen die medische zorgen nodig hebben en bejaarde gevangen. De ziekenboeg heeft zelfs een dialysemachine voor nierpatiënten. Alle faciliteiten zijn ook toegankelijk voor rolstoelen. Voor het in 1996 tot gevangenis werd omgebouwd, deed Laurel Highlands dienst als psychiatrisch ziekenhuis.

Behalve de betere medische zorg is het een relatief normale gevangenis. Het gros van de gevangenen slaapt er in een slaapzaal. Muren op borsthoogte moeten de gevangenen een minimum aan privacy geven. “De gevangenschap zal enorm zwaar wegen gezien zijn hoge leeftijd en handicap”, zei Cosbys advocaat Jospeh P. Green. “Hoe gaat hij zich verweren tegen mensen die hem willen afpersen als hij staat aan te schuiven in de mess?”

Voorlopig zit dat laatste er echter niet in. Cosby zal niet moeten aanschuiven met andere criminele oudjes. Gezien zijn bekendheid zal Cosby onder ‘protective custody’ gezet worden. Lees: gescheiden van de andere gevangenen. Hoewel het gros van Cosbys medegevangenen niet (meer) in staat is tot grof geweld, vergaat het verkrachters en pedofielen nooit al te goed binnen gevangenismuren. “Het probleem is de aard van de misdaad. Verkrachters worden niet geaccepteerd in de gevangenis”, verklaarde O.J. Simpson aan entertainmentzender TMZ. De gevallen American football-ster zat zelf negen jaar achter tralies.

Om die reden zal Cosby voorlopig ook niet in een slaapzaal liggen, maar wel in een aparte cel. Incluis deur én eigen toilet. Voorts hebben de gevangenen er een vast regime. Vier keer per dag moeten ze uit bed komen en rechtstaan voor de zogenaamde ‘standing count’, Cosby ook. De rest van de dag zal hij vullen met verplichte therapie, specifiek voor ‘seksuele roofdieren’. Gezien zijn hoge leeftijd zal hij geen verplichte arbeid moeten uitvoeren. Gevangenen mogen in Laurel Highlands religieuze diensten volgen in de kapel. In de ontspanningsruimte mogen ze kaarten, televisiekijken of een krant lezen.

Gelet op de aard van de misdaden die Cosby op zijn conto heeft, is Laurel Highlands geen slechte plek om zijn straf uit te zitten. Mits hij zich goed gedraagt, kan hij na drie jaar vrijkomen. Maar als de komiek zijn volledige straf (10 jaar) uitzit, is het weinig waarschijnlijk dat hij zijn laatste adem zal uitblazen als vrij man.