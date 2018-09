Britse premier May belooft bedrijven “laagste belastingen in G20” na Brexit

De Britse premier Theresa May heeft woensdag beloofd dat de bedrijven in haar land de laagste inkomensbelastingen in de G20 zullen betalen na de Brexit. Zij sprak zich in die zin uit in een toespraak in New York, die erop gericht was de zakenwereld gerust te stellen.

“Wat uw onderneming ook is, investeren in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zal u de laagste bedrijfsbelastingen in de G20 opleveren”, zei de Conservatieve politica. “Het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zal ondubbelzinnig een bedrijfsvriendelijk Verenigd Koninkrijk zijn”, aldus May op een door Bloomberg georganiseerd financieel evenement. Zij bevestigde daarmee ook een belofte in het programma van de Tories om tegen 2020 de ondernemingsbelastingen van 19 naar 17 procent terug te schroeven.

May verdedigde opnieuw haar zogenaamde Chequer-deal voor de economische relaties met de Europese Unie na de Brexit. Dat plan voorziet een vrijhandelszone voor goederen maar niet voor diensten. Ook vrijheid van beweging voor werknemers wijst May af.