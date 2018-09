Groenen niet te spreken over “lobbywerk”van EU-Commissie tegen CO2-uitstootnormen

De Europese groenen zijn misnoegd over een opvallende ‘non-paper’ die de Europese Commissie dinsdag verspreid heeft. Daarin staat zwart op wit staat tot welk jobverlies al te ambitieuze reductiedoelstellingen voor de CO2-uitstoot door personenwagens en lichte vrachtwagens zou kunnen leiden. De groenen beschuldigen de Commissie van “lobbywerk” in de aanloop naar een belangrijke stemming in het Europees Parlement.

In november 2017 lanceerde de Commissie het voorstel om de CO2 die lichte voertuigen uitstoten tegen 2030 met 30 procent te verlagen, in vergelijking met de limieten die gelden voor 2021. De milieucommissie van het Europees Parlement maakte die doelstelling echter een pak strenger: tegen 2025 moet de CO2-uitstoot met 20 procent lager liggen, tegen 2030 met 45 procent. Volgende week woensdag stemt de plenaire vergadering in Straatsburg over het dossier, waarna de onderhandelingen met de lidstaten aangeknoopt kunnen worden.

Ruim een week voor de stemming heeft de Europese Commissie een ‘non-paper’ gepubliceerd waarin ze schrijft tot welk jobverlies de mogelijke reductiedoelstellingen zouden kunnen leiden. Bij een reductie van de CO2-uitstoot met 30 procent, zoals ze zelf heeft voorgesteld, zouden volgens de Commissie amper banen verloren gaan. Wordt de doelstelling opgetrokken, dan vallen grotere verliezen te vrezen.

“Het actieve lobbywerk van de Commissie tegen ambitieuze CO2-standaarden voor auto’s is duidelijk in tegenspraak met het Europese engagement om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen”, zegt het Nederlandse Europarlementslid Bas Eickhout (GroenLinks). Hij spreekt van een “nooit eerder geziene, ongehoorde demarche”. Zijn Vlaamse Groen-collega Bart Staes heeft het over “de vlucht vooruit om op kortzichtige wijze de kortetermijnbelangen van de autosector te behartigen”.

Even opvallend als de communicatie van de Commissie is de verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel - eveneens dinsdag - dat de door de Commissie voorgestelde reductiedoelstellingen de enige haalbare zijn. Hogere ‘targets’ brengen het risico met zich mee dat constructeurs hun productie naar landen buiten de Europese Unie verhuizen, zei ze op een congres van de Duitse industriekoepel BDI.

Volgens Bas Eickhout probeert de Commissie de parlementsleden en de Raad te beïnvloeden met haar communicatie. Volgens de Nederlander slaat de Commissie de bal echter helemaal mis. “Als de EU niet focust op elektrische mobiliteit en op zero-emissietransport, zullen het niet-Europese bedrijven zijn die de vruchten plukken.”