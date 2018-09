Brandweerwagen gekanteld na ongeval met bestelwagen en paardentrailer in Lommel

Lommel - Een brandweerwagen die vanuit de kazerne was weggereden, raakte woensdag rond 17 uur op de Norbert Neeckxlaan in Lommel betrokken bij een aanrijding met een bestelwagen en een paardentrailer. Door de klap kwam de ladderwagen van de brandweer in de gracht terecht en kantelde het zware voertuig. Een brandweerman liep kwetsuren op.

De bestelwagen kwam tegen de gevel van de winkel van een tankstation terecht. Het was zeer druk op de N712 omdat het verkeer werd omgeleid omwille van een verkeersongeval eerder woensdagnamiddag op de N71, de Noord-Zuidverbinding.

De N71 werd rond 15.30 uur volledig afgesloten nadat een bestelwagen achterop een tractor met oplegger was geknald. De bestuurder van de bestelwagen en de tractorbestuurder werden gewond afgevoerd. Een van de twee personen was zwaargewond. De N71 in de richting van Lommel werd een tijdlang afgesloten vanaf de Luikersteenweg.