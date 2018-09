Lid Pussy Riot ontslagen uit Berlijns ziekenhuis: “Vergiftiging blijft de meest plausibele uitleg”

Pjotr Verzilov, het lid van Pussy Riot dat in een ziekenhuis in Berlijn werd opgenomen met een mogelijke vergiftiging, heeft woensdag het ziekenhuis mogen verlaten. Dat hebben de artsen meegedeeld. “De gezondheidstoestand van de patiënt is aanzienlijk verbeterd”, zo klinkt het. Volgens de artsen blijft de vergiftiging de meest plausibele uitleg.

Verzilov werd twee weken geleden in een ziekenhuis in Moskou opgenomen, maar al snel naar Berlijn overgevlogen voor verdere behandeling. Verzilov probeerde een onderzoek te voeren naar de dood van drie Russische journalisten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Volgens de punkband is er een verband tussen de vermoedelijke vergiftiging en dat onderzoek. De drie journalisten werden op 30 juli doodgeschoten in het Afrikaanse land, waar ze een onderzoek voerden naar een geheime groep Russische huursoldaten. Ze werkten voor een nieuwsmedium dat gefinancierd wordt door Kremlin-opposant Michail Chodorkovski.

Volgens Nadejda Tolokonnikova, Pussy Riot-militante en ex-vrouw van Verzilov, had Verzilov een dag voor hij ziek werd van een van zijn contacten in de Centraal-Afrikaanse Republiek informatie gekregen over de moorden.