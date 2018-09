Amerikaanse centrale bank verhoogt rente voor de derde keer dit jaar

De renteverhoging, de derde dit jaar, was algemeen verwacht. In maart en juni werd de rente ook al verhoogd. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente nu acht keer opgekrikt.

De renteverhoging, de derde dit jaar, was algemeen verwacht. In maart en juni werd de rente ook al verhoogd. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente nu acht keer opgekrikt.

De centrale bank heeft eerder al aangegeven dit jaar waarschijnlijk met nog een rentestap te komen. In 2019 zullen er dan naar verwachting nog drie rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

De Fed verwacht dat de Amerikaanse economie dit jaar met 3,1 procent zal groeien. In juni was er nog sprake van 2,8 procent. Volgend jaar zou de groei dan vertragen tot 2,5 procent, al is ook dat percentage een verbetering tegenover juni (toen 2,4 procent).