Yoko Ono heeft gestolen dagboeken van John Lennon terug

Gestolen dagboeken van wijlen John Lennon zijn terug in het bezit van zijn weduwe Yoko Ono. Dat heeft de politie in Berlijn woensdag bekendgemaakt.

Samen met andere persoonlijke bezittingen werden de notaboekjes van Lennon gestolen toen in 2007 een veilinghuis in de Duitse hoofdstad failliet ging. De politie denkt dat de vroegere chauffeur van de Japanse vrouw ze heeft gestolen. Samen met een andere verdachte gaf de chauffeur de kleinoden in 2014 opnieuw voor verkoop aan het veilinghuis. Het onderzoek naar de twee mannen loopt nog.

De in december 1980 doodgeschoten zanger en gitarist van The Beatles liet veel van zijn persoonlijke bezittingen na aan Yoko Ono.