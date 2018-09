Drie kleuterjuffen vervolgd voor pesten van collega: klas mocht niet mee op uitstap, uitgescholden op begrafenis

Asse - Het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde heeft woensdag geldboetes van 250 en 100 euro gevorderd tegen drie kleuterjuffen die een collega twee jaar lang zouden belaagd hebben. De vier vrouwen waren aan het werk op de gemeentelijke kleuterschool in Asse en zouden daar een lang aanslepend conflict gehad hebben. Ook de gemeente Asse staat terecht maar die houdt voor dat ze alles gedaan heeft om het conflict op te lossen.

De vier kleuterjuffen waren aan het werk op de gemeentelijke kleuterschool in Relegem, deelgemeente van Asse en tussen augustus 2006 en december 2008 zou de verhouding tussen hen stevig uit de hand gelopen zijn. Zo zou het slachtoffer systematisch uitgesloten zijn, zou ze met haar klas niet mee mogen gaan zijn op schooluitstap en zou ze door haar collega’s publiekelijk uitgescholden zijn op de begrafenis van een andere leerkracht.

“Mijn cliënte werd letterlijk geterroriseerd en is dat nooit te boven gekomen”, pleitte de advocaat van het slachtoffer, die een voorlopige schadevergoeding van 100.000 euro eiste. De vrouw diende uiteindelijk in 2013 klacht in en na een onderzoek dagvaardde het arbeidsauditoraat zowel de drie kleuterjuffen als de gemeente Asse. “Hier was duidelijk sprake van ernstig grensoverschrijdend gedrag, dat psychosomatische gevolgen heeft gehad op de gezondheidstoestand van het slachtoffer”, klonk het.

Ook gemeente aansprakelijk?

Voor de kleuterjuffen werden geldboetes geëist maar de gemeente zou volgens het openbaar ministerie enkel moeten opdraaien voor de gerechtskosten. De advocaat van de gemeente was het daar niet mee eens.

“Iedereen, tot zelfs de arbeidsauditeur is het erover eens dat de school en de gemeente er alles aan gedaan hebben om dit conflict op te lossen”, pleitte meester Tom Bauwens. “Dan kan er geen veroordeling volgen. Bovendien is de arbeidsauditeur niet bevoegd om in dit proces op te treden, wij worden niet vervolgd voor pesterijen op het werk, maar voor belaging.”