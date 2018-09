Belgen in het buitenland: Denayer wint met Lyon makkelijk van Ciman, Raman geblesseerd naar de kant

Lyon heeft woensdagavond met 0-3 van Dijon gewonnen op de zevende speeldag van de Franse Ligue 1. Laurent Ciman speelde voor Dijon de hele wedstrijd centraal in de defensie, Jason Denayer deed hetzelde aan de overkant.

Dembélé (16, 19.) kwam heel snel twee keer tot scoren voor de bezoekers, Terrier (35.) maakte er nog voor de rust 0-3 van. Een score die niet meer zou wijzigen. Matz Sels moest zich in het doel van Strasbourg drie keer omdraaien, en verloor met 3-2 bij Marseille. Lala (27.) had nog de score geopend voor Strasbourg, maar Payet (41.) en Sanson (44.) draaiden de rollen nog voor rust om. Da Costa (89.) leek in het slot de cruciale gelijkmaker te verzorgen, maar Germain (90+1.) bracht Marseille nog op 3-2.

Bapiste Guillaume speelde de hele wedstrijd voor Nîmes, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Guingamp. Stef Peeters kwam niet van de bank bij Caen, dat thuis 2-2 gelijkspeelde tegen Montpellier.

In Duitsland ging Düsseldorf thuis met 1-2 onderuit tegen Bayer Leverkusen. Benito Raman startte in de basis bij de thuisploeg, en werd na 58 minuten vervangen door een andere landgenoot, Dodi Lukebakio. Volland (50.) had de bezoekers tevoren op voorsprong gebracht, en verdubbelde meteen na die wissel (60.) de score. Vanop de stip wist Hennings (90+4.) in het slot nog de 1-2 te maken.