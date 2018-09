Sensatie in Beker van België: Club Brugge en Standard uitgeschakeld, AA Gent komt met de schrik vrij

Vanavond werd er flink gebekerd: er stonden twaalf wedstrijden in de zestiende finales van de Beker van België op het programma en er vielen enkele sensationele uitslagen te noteren. Zo werden landskampioen Club Brugge en bekerhouder Standard zonder pardon uitgeschakeld door respectievelijk… Deinze en Knokke. Het zag er ook lang slecht uit voor Yves Vanderhaeghe bij AA Gent maar de Buffalo’s kwamen met de schrik vrij tegen de amateurs van Virton. Beerschot-Wilrijk schakelde met tien man Cercle Brugge uit. Een overzicht van de nu al afgewerkte wedstrijden in de Croky Cup.

Standard uitgeschakeld in eigen huis!

Bekerhouder Standard ontving op Sclessin amateurploeg Knokke. Preud’homme koos toch voor Luyindama en Laifis achteraan, Vanheusden startte op de bank. Gillet stond in doel, Kosanovic speelde als linksback en ook de jonge Balikwisha kreeg zijn kans voor een opvallend leeg Sclessin.

De thuisploeg kreeg voor rust wel enkele kansjes maar scoren lukte niet. De bezoekers kwamen nog het dichtst bij een openingstreffer maar troffen vlak voor rust de lat omdat Gilet nog net zijn vingers tegen de bal kreeg.

De Rouches waren dus gewaarschuwd maar kwamen al na 45 seconden in de tweede helft op achterstand na een owngoal van Luyindama. Standard ging daarna verwoed op zoek naar de gelijkmaker en na een handspel mocht Orlando Sa vanop de stip de 1-1 maken. Maar Knokke knokte voor wat het waard was en werd ook beloond toen Aaron Dhondt doelman Gillet verschalkte: 1-2! Standard zette nog alles op alles en kreeg nog enkele kansen maar scoren zat er tot grote frustratie van Preud’homme niet in.

Club Brugge onderuit in Deinze!

Landskampioen en competitieleider Club Brugge moest op bezoek bij Deinze en coach Ivan Leko voerde enkele wissels door. Horvath stond nog eens onder de lat, achterin kregen Peres en Decarli nog eens een kans.

De eerste grote kans was voor Vossen maar die werkte oog in oog met de doelman te nonchalant af. Het doelpunt viel aan de overkant: Mehdi Tarfi, ex-Anderlecht, knalde via de paal de openingsgoal voor Deinze heerlijk binnen.

Leko besefte het gevaar en gooide Danjuma en Vanaken in de strijd maar het was zowaar Deinze dat zijn voorsprong verdubbelde: De Greef kopte de 2-0 binnen! Na een heuse offday moest de landskampioen met het schaamrood op de wangen weer naar Brugge.

Moeizame zege voor AA Gent

Het krasselende AA Gent - waar Yves Vanderhaeghe meer dan ooit ter discussie stond na de 0-4 tegen Club - moest de verre verplaatsing maken naar Virton, een club uit eerste amateurs. Na drie minuten zorgde Awoniyi voor een zucht van opluchting op de bank bij de Buffalo’s: hij kopte een voorzet van Azango mooi in de rechterhoek binnen: 0-1. Maar toen Virton toch eens in de buurt van Thoelen kwam, was het meteen raak: Francois kopte een voorzet binnen. Na een kansarme eerste helft moest Gent zo met 1-1 gaan rusten...

Het ging van kwaad naar erger voor de Buffalo’s toen Joachim de bal goed aannam in de zestien en in de draai knap binnenschoot: 2-1! Gent zette alles op alles en Limbombe schoot de gelijkmaker van dichtbij hoog in doel: 2-2. Awoniyi kopte in extremis overhoeks de 2-3 binnen en opnieuw Limbombe maakte er nog 2-4 van. Vanderhaeghe kan (even) opgelucht adem halen.

Vlotte zege voor Genk in Limburgse derby

Ploeg in vorm Racing Genk ontving tweedeklasser Lommel voor een Limburgs duel. Na amper twee minuten zette Dries Wouters de Genkenaars op voorsprong met een knappe vrije trap en Edon Zhegrova verdubbelde zes minuten later al de score: 2-0. De bezoekers stonden voor een hopeloze opdracht toen ze nog voor rust met tien man kwamen te staan na een rode kaart voor Cerigioni na een charge op Paintsil. Ibrahima Seck scoorde na rust de 3-0 en Marcus Ingvartsen legde de 4-0-eindcijfers vast..

Beerschot-Wilrijk wint met tien

Cercle Brugge tegen Beerschot-Wilrijk was een heruitgave van de beladen titelwedstrijd van vorig seizoen in de Proximus League. Toen verzekerde Cercle zich van de promotie maar nu stond het veredelde B-elftal van de thuisploeg al vroeg op achterstand: Noubissi kon uithalen en laat Van Damme geen schijn van een kans: 0-1. Gakpe trapt de gelijkmaker even later echter enig mooi in de winkelhaak: 1-1. Alexander Maes miste nog voor rust nog een strafschop voor de bezoekers. Na rust bleven grote kansen uit en in het slot van de reguliere tijd kwamen de bezoekers met tien te staan na een rode kaart voor Prychynenko. Hoffer zorgde echter alsnog voor een Antwerpse zege.

Lokeren houdt doelpuntenkermis

Ook Lokeren kwam al vroeg op voorsprong. Doelman Tonnet kon onvoldoende bij een trap van Skulason in de winkelhaak, 0-1. De Ridder mocht alleen op de doelman af en maakte er zelf 0-2 van. Toen opnieuw De Ridder werd gehaakt in de zestien, maakte Cevallos er zelfs al snel 0-3 van. Na een te korte terugspeelbal van Skulason scoorde Some echter nog in de eerste helft de aansluitingstreffer. Na rust vielen er nog drie doelpunten en de zege van de Waaslanders kwam nooit in gevaar.

Uitslagen:

Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk (1B) 1-2

KRC Genk - SK Lommel (1B) 4-0

Olympic Charleroi (2e am.) - Lokeren 2-5

Virton (1e am.)- KAA Gent 2-4

Hoogstraten VV (2e am.) - KV Oostende 1-3

Dessel Sport (1e am.) - Moeskroen 0-2

Deinze (1e am.) - Club Brugge 2-0

Heist (1e am.) - Zulte Waregem 1-2

Standard - Knokke FC (1e am.) 1-2

Eendracht Aalst (1e am.) - Charleroi 0-1

STVV - KFC Duffel (2e am.) 3-0

20u45 KV Mechelen (1B) - Antwerp (later)

Donderdag:

20u45 RSC Anderlecht - Union (1B)

Al gespeeld:

Eupen - Tubeke (1B) 3-0

Waasland-Beveren - Izegem-Ingelmunster (2e am.) 1-2

KRC Harelbeke (2e am.) - Kortrijk 0-1