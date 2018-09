Echtgenoot van schepen in Maarkedal komt om het leven bij keren van hooi

Maarkedal - Maarkedal is in rouw. Aristide De Tandt (60), man van schepen Ann De Tollenaere, is om het leven gekomen bij een ongeval. Hij raakte gekneld tussen zijn tractor en hooikeerder en was vermoedelijk al uren overleden toen hij gevonden werd.

De zestigjarige landbouwer Aristide De Tandt uit Schorisse is woensdagnamiddag op tragische wijze om het leven gekomen. Hij was op een hooiweide langs de N60 tussen Oudenaarde en Ronse, ter hoogte van de Dierickxstraat in Nukerke, hooi aan het keren. Het was de bewoner naast het hooiland die alarm sloeg rond 16.30 uur.

De buur vond het vreemd dat de tractor onbeweeglijk met draaiende motor op de weide stond. Hij kende de landbouwer, ging kijken en riep Aristide meermaals bij naam, maar kreeg geen antwoord. Uiteindelijk trof hij de landbouwer aan tussen zijn tractor en de hooikeerder.

De MUG en een ziekenwagen van het AZ Glorieux rukten uit en ook de brandweerpost Ronse snelde ter plekke. Helaas kwam alle hulp te laat. Vermoedelijk was de man al enkele uren overleden, hij laat drie zonen en drie schoondochters na.

Ann De Tollenaere Foto: if

“Iedereen zeer aangeslagen”

Zijn echtgenote Ann De Tollenaere is schepen van onder meer Toerisme en Lokale Economie in Maarkedal. Ze staat op de tweede plaats op de lijst van Open VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de partij reageert men zeer aangeslagen. “We komen morgenvoormiddag (vandaag) samen” zegt voorzitter Fernand Marist. “We moeten overleggen over er allemaal moet gebeuren. In de eerste plaats gaan we Ann steunen en zien wat we kunnen doen om haar bij te staan.”

“Iedereen is zeer onder de indruk van het drama”, zegt Marist. “Onze gedachten zijn bij Ann en haar familie. We zijn op bijna twee weken van de verkiezingen en zullen ook bespreken of we al dan niet nog verder campagne voeren.”

Het parket en een wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Er waren geen getuigen.